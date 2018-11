En Chambre lundi, la chef du Nouveau Parti démocratique Gerry Rogers a demandé au premier ministre de Terre-Neuve Dwight Ball si son gouvernement songeait à créer une agence de réglementation indépendante pour l’industrie du pétrole extracôtier, pour obliger les pétrolières à donner la priorité à l’environnement plutôt qu’aux profits.

Le premier ministre a répondu que des groupes indépendants exercent déjà une surveillance du secteur et participent à l’enquête qui a été ouverte à la suite du déversement.

L’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (OCTNLHE) a d’ailleurs le mandat d’assurer la protection de l’environnement et des travailleurs des plateformes en mer.

L'Office a publié cette déclaration, à la suite du déversement : Il ne faut jamais sous-estimer les risques de l’exploitation pétrolière en mer, particulièrement dans notre environnement difficile. Les risques ne sont acceptables que toutes les mesures raisonnables possibles ont été prises pour les réduire.

La production a repris à Hebron

L’Office avait ordonné l’arrêt de la production à toutes les plateformes au large de Terre-Neuve en attendant d’évaluer les conditions en mer, mais elle a depuis repris à la plateforme Hebron.

Une violente tempête sévissait à Terre-Neuve lorsque le déversement s’est produit vendredi. L’exploitant principal de la plateforme, Husky Energy, a expliqué qu’on s’apprêtait à faire circuler du pétrole préalablement chauffé dans une conduite d’écoulement vers un navire de transport lorsque le pétrole s’est échappé.

Jusqu’ici, quatre oiseaux mazoutés ont été repérés en mer, à quelque 350 kilomètres de la côte terre-neuvienne. L’OCTNLHE affirme que six bateaux évaluent, dans la zone, les conséquences du déversement.

D’autres navires sont en route et des avions survolent également la zone pour repérer des dommages environnementaux.

Un accident évité en 2017

Ce déversement survient un peu plus d’un an et demi après une collision évitée de peu entre la plateforme SeaRose et un iceberg. En mars 2017, l’iceberg s’était approché à un demi-kilomètre de la plateforme flottante. Il y avait alors 84 personnes et près de 340 000 barils de pétrole à bord.

L’OCTNLHE avait ordonné l’arrêt de la production jusqu’à ce que des « mesures correctrices appropriées » soient prises, puisque le SeaRose ne s’était pas détaché du fond marin comme le prévoyaient les procédures en pareilles circonstances.

Lundi, la ministre des Ressources naturelles de Terre-Neuve, Siobhan Coady, a répété que la province souhaitait développer davantage son industrie pétrolière extracôtière, mais pas au prix de la sécurité et de l’environnement.