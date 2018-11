Le comité formé en 2014 pour réaliser le projet n'a jamais réussi à créer la Maison du premier ministre au Pavillon Mance, comme c'était prévu au départ.

La Ville envisage maintenant de l'aménager sur un étage d'un immeuble vacant sur Place LaSalle dont elle est propriétaire, selon le directeur général François Corriveau.

On avait identifié le Pavillon Mance, relate François Corriveau. On y va avec un projet qui est moins ambitieux pour le projet de la Maison du premier ministre, qui serait capable de faire ses frais plus facilement. C'était un des gros enjeux au départ qui avait fait que le projet ne s'était pas réalisé.

John Turner et Brian Mulroney lors d'un moment décisif d'un débat durant la campagne électorale de 1988. Photo : The Canadian Press/FRED CHARTRAND

Plus tôt ce mois-ci, Baie-Comeau a envoyé une demande de subvention au Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) pour la réalisation d'une étude architecturale de l'immeuble en question.

François Corriveau précise que d'autres projets pourraient se concrétiser dans l'édifice.

Le premier ministre Brian Mulroney annonçant sa démission le 24 février 1993. Photo : Radio-Canada

Surtout en économie sociale, ou en tout cas communautaire, indique François Corriveau. Il faut faire un montage financier. Ce projet-là avec le FARR, c'est de commencer à faire des esquisses au niveau de l'architecture intérieure, de quoi ça pourrait avoir l'air. C'est l'édifice principal sur Place LaSalle juste à côté de la fontaine de la biosphère. Alors, c'est un édifice qui se doit d'avoir une certaine facture architecturale.

La corporation qui pilote le projet de Maison du premier ministre, à Baie-Comeau, est présidée par Marc Lefebvre.