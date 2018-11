En entrevue à l’émission Style Libre, le président de l'association, André Bélisle, a invité les gens à réduire la quantité de chaleur qu’ils produisent.

Plus le climat se réchauffe, plus il y a de la vapeur dans l’air. Et qui dit vapeur dit chaque gouttelette de vapeur devient une trappe à polluant donc ça empêche la chaleur de sortir de l’atmosphère, mais ça garde les polluants en basse altitude , a-t-il expliqué.

À son avis, il est donc primordial que les citoyens évitent d’utiliser leur foyer au bois lors des périodes de smog en particulier.

Il pense de surcroit que les villes devraient songer à une interdiction totale, comme celle qui vient d’entrer en vigueur à Montréal.