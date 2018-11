La résolution adoptée prévoit l’obtention de 10 000 $ aux organisateurs du gala de boxe sur présentation d’une facture de visibilité.

Rodrigue Joncas, Jennifer Murray, Cécilia Michaud, Karol Francis, Simon St-Pierre et Dave Dumas ont voté en faveur de la résolution. Sébastien Bolduc, Gregory Thorez, Jocelyn Pelletier et Virginie Proulx se sont opposés.

Jacques Lévesque était absent.

Le maire n’a pas voté, mais il a indiqué qu’il aurait voté pour s’il y avait eu égalité entre les conseillers.

Un événement à but lucratif organisé par une entreprise privée

Le conseiller Sébastien Bolduc a exprimé son opposition au projet et a demandé le vote sur la résolution.

Il a précisé que cet événement orchestré par Eye of the Tiger Management, en collaboration avec l'organisation de l'Océanic de Rimouski, était un gala de boxe professionnel organisé à des fins lucratifs par une entreprise privée.

Il dénonce qu’aucun document, pièce justificative, prévision budgétaire ou plan de visibilité n’ait été présenté à la Ville pour justifier la demande de financement.

Selon lui, l’obtention d’une telle subvention contrevient à l’esprit du règlement de la Ville qui indique que Rimouski ne financera d’aucune façon les événements ou organismes à buts lucratifs.

Le conseiller déplore surtout que ce montant ait été accordé alors que la ville a coupé le financement d’organismes sans but lucratif en février.

À mon sens, plus de rigueur ne signifiait pas réduire les budgets des organismes communautaires pour en donner plus ou pour en donner à un organisme comme ça à but lucratif. Sébastien Bolduc, conseiller municipal

Il précise par ailleurs que les organisateurs ont aussi reçu 6000 $ à des fins publicitaires de la Société de promotion économique économie de Rimouski (SOPER).

Un achat de publicité

Le conseiller Rodrigue Joncas s’est fait porte-parole des conseillers en faveur de la résolution.

Il a expliqué qu’en échange de ce 10 000 $, les organisateurs du gala de boxe diffusaient des publicités dans les journaux et des capsules régulières sur la ville de Rimouski à TVA sports.

Il a ajouté que des capsules sur le territoire de la ville, mettant en vedette entre autres le sous-marin de Pointe-au-Père et la Promenade de la mer seraient diffusées au cours des prochains jours.

Pour lui, ce montant n’est pas une subvention, mais un achat de publicité.

On nous offrait une occasion moyennant cette somme de 10 000 $ d’avoir une couverture à la grandeur du Québec à travers la télévision et des journaux. Rodrigue Joncas, conseiller municipal de Rimouski

Il indique par ailleurs qu’il faut faire une distinction entre l’octroi de ce montant et la politique de don aux organismes à but non lucratif que la Ville subventionne de façon récurrente.