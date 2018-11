Selon le directeur du marketing de la station de ski, Aidan Kelly, la demande de logements provenant des employés est immense aux alentours de la destination touristique populaire, située au nord-est de Kamloops.

« Chaque jour, sur les médias sociaux, on remarque des publications de personnes à la recherche d’un endroit où séjourner, dit-il. Elles en sont au point où elles seraient presque prêtes à vivre n’importe où. Nous faisons vraiment face à une pénurie. »

Pour le moment, certains employés de la station de sports d'hiver sont logés dans des caravanes. Il s’agit cependant d’une solution temporaire, affirme Aidan Kelly.

La nouvelle construction comprendra 41 unités de type résidence, avec deux lits, une petite cuisine et une aire commune. Ces chambres seront louées en dessous du prix du marché.

Aidan Kelly admet que le complexe d'habitation actuellement en construction ne suffira pas à répondre aux besoins. Photo : Radio-Canada/Jenifer Norwell

Durant les périodes les plus occupées de l’année, le centre de ski Sun Peaks emploie environ 600 personnes. Des centaines d’autres travaillent également dans les hôtels, les restaurants et les autres commerces de la région.

Le directeur du marketing de l’entreprise reconnaît que les nouveaux logements ne suffiront pas à répondre à la demande. « Nous espérons en construire davantage, peut-être à partir de l’été prochain », ajoute-t-il.

La location à court terme, une des causes du problème

Selon Aidan Kelly, la location de logements à court terme sur les plateformes comme Airbnb fait partie des raisons pouvant expliquer la situation actuelle.

« Il y a beaucoup de gens qui avaient l’habitude de louer leurs logements aux employés et qui se disent maintenant : “Pourquoi louer une unité 1000 $ par mois à un membre du personnel, quand on peut la louer sur Airbnb plus de 200 $ la nuit?” », raconte-t-il.

La station Sun Peaks n’est pas la seule destination touristique à faire face à ce type de problème. Cet automne, Whistler Blackcomb a annoncé son intention de construire des logements pour ses employés.

Avec les informations de Jenifer Norwell, CBC News