Un texte de Charles Beaudoin

Les préoccupations environnementales ont été au coeur des interventions citoyennes des Sherbrookois lors des deux dernières séances du conseil municipal. L'amélioration du transport en commun, l'interdiction de la vente de bouteilles d'eau et d'autres suggestions ont notamment été faites au cours des dernières semaines afin que la Ville réduise son empreinte écologique, comme celle de se rallier à la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique.

Rédigée et promue par un groupe de militants environnementalistes, la Déclaration réclame la réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre et une transition vers une société carboneutre. Elle a été adoptée par l'ensemble des élus lors de la séance du conseil municipal lundi soir.

Ça implique de reconnaître l'urgence climatique et les interventions dans le développement, le transport et différents enjeux pour la Ville de Sherbrooke pour essayer de limiter l'augmentation de la température, souligne la conseillère et présidente du comité de l'environnement , Karine Godbout.

On s'engage à demander aux gouvernements provincial et fédéral de nous aider et mettre de l'avant des initiatives et des subventions. À Sherbrooke, on est à retravailler notre plan d'action , a-t-elle ajouté.

Dans le cadre d’une résolution adoptée par le conseil municipal le 6 juin 2016 (C.M. 2016-1879-00), la Ville de Sherbrooke s’est engagée réduire ses émissions de gaz à effet de serre de l’ordre de 30 % d’ici 2030 par rapport à 2009.