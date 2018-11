Un texte de Charles Beaudoin

Les élus ont autorisé l'achat des deux immeubles situés entre les 389 et le 421 rue Galt Ouest lundi au coût de 802 000$.

Le premier, un immeuble de six logements, a été acquis pour 279 000$, soit 30 000$ de moins que l'évaluation municipale, tandis que le second, un immeuble de 10 logements, a été obtenu pour 523 000$, 60 000$ sous l'évaluation municipale.

Il faut voir si l'occupation était à 50% ou 60%. On a un immeuble sur Wellington Sud où deux logements sont loués sur une vingtaine. Dans ce temps-là, c'est sûr que l'immeuble perd de la valeur , explique la conseillère Chantal L'Espérance.

C'est une bonne nouvelle. On est content et c'est un bon début. On va souhaiter que les autres vont aller dans le même sens. Plus vite on va faire ça, plus vite on va pouvoir faire le projet de la rue Galt, ce qui va grandement améliorer le secteur , ajoute-t-elle au sujet des autres immeubles à acquérir.

Ces montants ne comprennent cependant pas les dédommagements qui seront offerts aux locataires appelés à déménager. Au total, une somme de trois millions de dollars a été budgétée pour l'acquisition des immeubles.