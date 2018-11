Quelques heures après la décision du juge fédéral Jon Tigar, qui ordonne le gel du décret présidentiel, Donald Trump a réagi. « C'est une honte », a-t-il dit.

Il a critiqué une décision politique prise par un juge « nommé par [son prédécesseur démocrate Barack] Obama ».

« Ce n'est pas du droit », a-t-il poursuivi en indiquant qu’il allait « contourner ça très vite », en se disant confiant de gagner devant la Cour suprême.

Sa secrétaire de la Sécurité intérieure, Kristjen Nielsen, a qualifié le jugement de « dangereux » et a affirmé qu'un appel serait déposé le plus tôt possible.

« Il est absurde qu'une poignée de groupes militants puissent [...] stopper le gouvernement fédéral », ont réagi de leur côté les ministères de la Justice et de la Sécurité intérieure dans un communiqué commun.

Ils ont promis de « continuer à défendre l'exercice légitime et raisonné par l'exécutif de son autorité » en matière migratoire.

Plus tôt mardi, le juge Tigar s’était rendu aux arguments des groupes qui ont intenté une action en justice, arguant que le droit de l'immigration américain permet clairement à une personne de demander l'asile, même si elle entre dans le pays entre deux points officiels.

Quelle que soit l'étendue de l'autorité du président, il ne peut pas réécrire les lois sur l'immigration pour imposer des conditions que le Congrès a expressément interdites. Le juge fédéral Jon Tigar dans sa décision

Le 9 novembre, Donald Trump avait publié une proclamation selon laquelle quiconque franchirait la frontière entre deux points d'entrée officiels ne pourrait prétendre à l'asile.

Cette décision, précise le juge, est en contradiction avec le Congrès, qui a « clairement ordonné que tout étranger qui arrive aux États-Unis, indépendamment de son statut, puisse demander l'asile ». Un principe au cœur « de l'histoire de notre nation : l'accueil des réfugiés sans abri à nos frontières », a-t-il dit.

Si elle était appliquée, l’interdiction voulue par le président Trump empêcherait potentiellement des milliers de personnes d'éviter l'expulsion.

Le département de la Sécurité intérieure estime qu'environ 70 000 personnes par an demandent l'asile entre des points d'entrée officiels.

Loin de ces péripéties judiciaires, les migrants continuent à affluer dans le nord du Mexique, notamment à Tijuana à la frontière américaine. Plus de 3200 personnes arrivées d'Amérique centrale ces derniers jours y attendent.

Ils étaient des centaines de migrants à patienter au poste frontalier d'El Chaparral pour s'inscrire sur une liste de demandeurs d'asile. Quelque 1400 noms y figuraient déjà.

Pendant ce temps, environ 200 migrants ont formé une nouvelle caravane dimanche partant du Salvador en direction des États-Unis.