Un texte de Sophie-Hélène Lebeuf

S’il n’y avait que deux chiffres à retenir de ces élections en termes de représentativité féminine, il ne faudrait pas chercher bien loin : les femmes démocrates constitueront 38 % de leur délégation lorsque le 116e Congrès entrera en fonction, en janvier prochain. Les républicaines? Moins de 8 %.

La disproportion marquée entre les deux partis n’est pas nouvelle, mais cette année, alors que les démocrates s’approchent de la zone paritaire, elle est écrasante.

À l'issue du scrutin du 6 novembre, le Parti démocrate comptera un record de 106 femmes dans les deux chambres du Congrès, selon la compilation du Center for American Women and Politics (CAWP) de l'Université Rutgers, au New Jersey.

À peine 20 républicaines siégeront à Washington en janvier prochain. C’est à peu près le nombre de femmes démocrates qu'il y avait au Congrès en 1990.

« Chez les républicains, les femmes ont même perdu du terrain, signale la directrice du CAWP, Debbie Walsh. C’est problématique. »

Si nous voulons parvenir à la parité un jour, il va falloir que cela vienne des deux côtés du Congrès. Jennifer Walsh, directrice du CAWP

« C’est décevant que nos homologues républicains ne voient pas la représentation paritaire comme une priorité », déplore Kristen Hernandez, directrice des communications de campagne pour Emily’s List, un puissant comité politique qui fournit son aide logistique à des femmes démocrates pro-choix.

Sans réel équivalent chez les républicains, l’organisation a contribué à l’élection de près de la moitié des élues démocrates.

Un record

Le Capitole, à Washington, abrite le Congrès des États-Unis, constitué du Sénat et de la Chambre des représentants. Photo : Reuters/Yuri Gripas

Un total de 116 femmes ont été élues au Congrès, fracassant le précédent record de 89 femmes élues en 2016.

C’est un bond comme il s’en voit rarement, relève Debbie Walsh.

Ce n’est pas sans rappeler « l’année de la femme », surnom qu’avaient donné les médias aux élections de 1992, alors que le nombre d’élues des deux chambres était passé de 29, deux ans plus tôt, à 52.

En ajoutant les 10 sénatrices dont le siège n’était pas en jeu cette année, 126 femmes siégeront au Congrès dès janvier prochain.

En dépit, des gains réalisés le 6 novembre, le Congrès comptera moins de 24 % de femmes; elles étaient 19 % en 2016.

« Le nombre élevé de candidates a suscité beaucoup d'espoir », rappelle la directrice du CAWP, qui avait tenté de modérer les attentes pendant la campagne électorale.

Le président Donald Trump n'était pas étranger à cette vague sans précédent de 256 candidates, en grande majorité démocrates.

Mais le taux traditionnellement très élevé de réélection des élus sortants et la carte électorale ne laissaient pas entrevoir de scénario plus favorable pour la représentativité féminine.

Des « résultats mitigés » pour la Chambre et le Sénat

« Nous avons assisté à d'importantes percées, en particulier à la Chambre des représentants », observe Debbie Walsh.

À la Chambre, 102 femmes (89 démocrates et 13 républicaines) ont été élues. Le record précédent était de 84, en 2014.

Les démocrates ont pour leur part fracassé leur record de 62 élues, établi en 2014 et égalé en 2016.

La victoire démocrate porte la signature de ses recrues féminines, signale par ailleurs Kristen Hernandez.

En ravissant une vingtaine de sièges aux républicains à la Chambre, les candidates démocrates ont donné la majorité à leur parti. Kristen Hernandez, directrice des communications de campagne pour Emily’s List

Les démocrates avaient besoin de 23 sièges pour reprendre le contrôle de la Chambre.

Malgré plusieurs « bonnes nouvelles », Debbie Walsh parle de « résultats mitigés ».

Au Sénat, les choses ont peu bougé, déplore-t-elle.

Avec la victoire de la républicaine Cindy Hyde-Smith, lors du deuxième tour de l'élection sénatoriale spéciale au Mississippi, mardi, un record de 24 femmes siégeront au Sénat (ce qui inclut les 6 démocrates et les 4 républicaines dont le poste n’était pas en jeu en 2018). Ce n'est toutefois qu'une de plus que le nombre actuel.

Lors du scrutin d'il y a a trois semaines, 11 démocrates et 2 républicaines ont remporté leur élection.

Parmi elles, la démocrate Kyrsten Sinema, d'Arizona, la républicaine Marsha Blackburn, du Tennessee, auxquelles s'est jointe Cindy Hyde-Smith, sont devenues les premières sénatrices élues de leur État.

Une influence sur les politiques

Nancy Pelosi veut devenir présidente de la Chambre des représentants. Photo : Reuters/MIKE THEILER

Les élections de 2018 contribueront à redessiner peu à peu les contours du paysage politique, du moins à la Chambre des représentants.

De tels résultats ont des « répercussions réelles sur l'adoption de politiques publiques », estime Kristen Hernandez.

Les élues ont tendance à défendre des politiques qui aident les autres femmes et les familles, comme l’accès aux soins reproductifs, l’éducation publique et les congés parentaux. Kristen Hernandez, directrice des communications de campagne pour Emily’s List

Leurs expériences de vie les amènent à regarder l’ensemble des enjeux de façon différente, renchérit Debbie Walsh.

« Du côté démocrate, la voix des femmes sera vraiment entendue quand viendra le temps pour le parti d’établir ses priorités pour les deux prochaines années et ses orientations futures », se réjouit la directrice du CAWP.

D’autant plus, ajoute-t-elle, que la présidente pressentie de la Chambre est Nancy Pelosi, unique femme à avoir occupé ce poste jusqu’à ce jour. Son leadership est cependant contesté par une frange de son parti.

Une Chambre plus diversifiée

De gauche à droite et du haut vers le bas: Sharice Davids, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Alexandria Ocasio-Cortez, Deb Haaland et Ayanna Pressley font partie des femmes issues de la diversité qui feront leur entrée au Congrès. Photo : AP/Reuters/Charlie Riedel, Hannah Foslien, Paul Sancya, Mary Altaffer, Brian Snyder

La Chambre des représentants comptera une quarantaine de femmes issues de la diversité – un précédent. Elles composeront le tiers du contingent féminin.

La quasi-totalité – 46 sur 47 – sont démocrates.

Plusieurs d’entre elles ont écrit l’histoire, comme Sharice Davids, du Kansas, et Deb Haaland, du Nouveau-Mexique, premières autochtones élues au Congrès. La première est originaire de la nation Ho-Chunk du Wisconsin et la deuxième de la nation Laguna Pueblo.

Ancienne combattante professionnelle d'arts martiaux mixtes, avocate, Sharice Davids sera de plus la première lesbienne à représenter son État à Washington. Le profil atypique de cette recrue, qui n’était pas favorite il y a quelques mois, rend sa victoire dans un État conservateur d’autant plus remarquable.

Élue au Michigan, Rashida Tlaib, fille d'immigrants palestiniens, et Ilhan Omar, réfugiée d'origine somalienne, élue au Minnesota, seront les premières musulmanes à siéger au Congrès. Ilhan Omar sera en outre la première élue à porter le voile.

Deux États seront pour la première fois représentés au Congrès par des Afro-Américaines : Ayanna Pressley, du Massachusetts, et Jahana Hayes, du Connecticut. Cette dernière avait reçu le prix de professeure de l’année décerné par Barack Obama en 2016.

Veronica Escobar et Sylvia Garcia seront quant à elles les premières Latino-Américaines du Congrès à représenter le Texas, où près de 40 % de la population est hispanique.

À 29 ans, la nouvelle coqueluche de l’aile gauche démocrate, Alexandria Ocasio-Cortez, elle aussi latino-américaine, deviendra la plus jeune représentante de l’histoire.

Lentement, mais sûrement

Les élections de mi-mandat ont montré aux femmes qu’elles pouvaient avoir un impact, estime Debbie Walsh.

« Le nombre record de candidates et d’élues cette année n'est pas seulement un événement ponctuel », assure Kristen Hernandez.

La victoire de plus de 2000 femmes dans les parlements d’États – un autre record – et dans les postes de gouverneurs, ainsi que dans les conseils scolaires ou municipaux donne aussi espoir pour la suite, explique-t-elle, puisque ces postes servent souvent de tremplin pour des échelons plus élevés.

L’idée de se présenter en politique, à quelque niveau que ce soit, a germé dans la tête de milliers de femmes, mobilisées par l’élection de Donald Trump, ajoute-t-elle.

« Entre l’élection de Donald Trump et les élections de 2018, plus de 42 000 femmes nous ont approchées pour exprimer leur intérêt. Entre 2014 et 2016, elles étaient 920… ce qui était alors un record! »

« L’énergie, la motivation et la colère sont encore là », constate Debbie Walsh, évoquant la mobilisation sans précédent suscitée par Donald Trump, malgré lui.

Le but est de se présenter tout le temps, pas seulement quand on a l’impression que la maison est en feu. Jennifer Walsh, directrice du CAWP

« Le processus est lent. J’espère que les femmes vont s'accrocher. C’est un marathon, ce n’est pas un sprint », conclut-elle.