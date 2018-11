Son roman raconte l'histoire d'un garçon de 11 ans qui échappe à l'esclavage dans une plantation de canne à sucre de la Barbade avec l'aide du frère de son maître.

Plus tôt cette année, Esi Edugyan avait été finaliste du prestigieux prix Man Booker Prize et du prix Writers' Trust Fiction pour Washington Black.

C'est la deuxième fois que l'écrivaine de Victoria, en Colombie-Britannique, remporte ce prestigieux prix littéraire décerné à l'auteur du meilleur roman ou recueil de nouvelles canadien publié en anglais, qui s'accompagne d'une bourse de 100 000 $. Elle avait déjà remporté le prix en 2011 pour Half-Blood Blues.

La liste des finalistes cette année comprenait notamment l'auteur québécois Éric Dupont pour Songs for a Cold Heart, traduction de La fiancée américaine, avec le traducteur du livre, Peter McCambridge.

Sur la liste figuraient également Patrick deWitt pour French Exit, Sheila Heti pour Motherhood et Thea Lim pour An Ocean of Minutes.

Un jury composé de cinq membres a sélectionné les finalistes parmi 104 titres proposés par des éditeurs de tout le pays.