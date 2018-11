Ce rassemblement aura pour but de galvaniser les francophones, les francophiles, et toutes les communautés linguistiques pour tenter de faire reculer le gouvernement progressiste-conservateur sur sa décision d'éliminer le projet de l'Université de l'Ontario français et le Commissariat aux services en français.

Moi, mon but, c’est de m’assurer que ce jeudi noir là reste frais dans nos têtes jusqu’à la prochaine élection. Donc, il faut se mobiliser , martèle le fondateur du groupe, Trevor Stewart.

Le temps c’est maintenant. On ne peut plus attendre. Le plus qu’on attend, le plus que la vague de support commence à diminuer de plus en plus. Trevor Stewart, fondateur, Front de préservation de l'identité franco-ontarienne

La manifestation aura lieu devant le Monument canadien pour les droits de la personne le 23 novembre.

Le Front de préservation de l’identité franco-ontarienne a vu le jour sur Facebook la semaine dernière. Depuis sa création, 1400 personnes se sont abonnées au groupe.

Avec les informations de Dereck Doherty