Après la reprise du service ferroviaire à Churchill le 1er novembre dernier, les bonnes nouvelles continuent pour cette ville qui a vécu 17 mois sans connexion avec le reste du pays autre que par les airs.

Le maire de la commune, Mike Spence, a confirmé que le service de fret est à nouveau opérationnel entre Thompson à Churchill, situées à environ 1000 kilomètres l'une de l'autre.

« C’est une excellente nouvelle, déclare le maire. Nous avons des membres de la communauté et des entreprises qui ont des véhicules et d’autres biens restés coincés depuis mai à Thompson ou dans les autres communautés au sud. »

La Ville a annoncé le retour du service sur les réseaux sociaux au nom du groupe Arctic Gateway, le partenariat public-privé qui a repris Hudson Bay Railway et le Port de Churchill, autrefois propriétés de Omnitrax.

Le maire reconnaît néanmoins que des stigmates de la coupure persistent. « On continue de payer le prix fort pour le carburant et certains biens. Mais nous allons de l’avant, en rétablissant la ligne ferroviaire et les services comme le train de passagers de VIA Rail », explique Mike Spence.

« Quand le service de passagers sera mis en place, ce sera bien mieux. Notre communauté pourra sortir, voir de la famille dans les autres communautés. Les gens pourront venir », espère le maire de Churchill.

Il ajoute que ce service devrait être opérationnel d’ici la fin novembre ou début décembre.