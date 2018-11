Lundi matin, les jeunes ont récupéré le sésame qui leur ouvrira gracieusement les portes du stade du Commonwealth pour la finale de la Coupe Grey, alors qu’un événement était organisé pour l’occasion dans l’enceinte sportive.

Ils se joindront aux quelque 56 000 partisans du Rouge et Noir et des Stampeders, qui feront vibrer les gradins du stade pour soutenir leur équipe respective, dimanche.

Amson, un père de famille d’Edmonton, accompagnera ses quatre enfants. « C’est la première fois que je vais assister à un match de football, donc on est tous excités, c’est une bonne occasion de sortir en famille là pour crier “yeah, yeah” », dit-il.

La soirée de dimanche sera aussi un baptême pour de nombreux jeunes récipiendaires, qui n’ont habituellement pas l’occasion de participer à ce genre d’événements.

Pour Ricardo Miranda, le ministre de la Culture et du Tourisme, ce cadeau est aussi un geste de solidarité. « Je me souviens que quand j’étais jeune, je n’avais pas l'argent pour acheter des billets pour aller à un endroit [...] comme ça, alors quand on a parlé avec les Eskimos d’avoir la Grey Cup ici, j’ai pensé à eux qui [voudraient] venir, mais qui n'[ont] pas l’argent », a-t-il partagé.

Au total, 38 jeunes ont été sélectionnés par des organismes locaux qui travaillent notamment avec les immigrants, les autochtones et les familles dans le besoin. Ils seront accompagnés de 12 adultes.

Tous pourront vivre, en personne, l'ambiance de la 106e finale de la Coupe Grey. Un match qui sera suivi par près de 12 millions de téléspectateurs partout au pays, selon les estimations de Len Rhodes, le président du club de football des Eskimos d’Edmonton.