Un texte de Camille Simard

Manteaux chauds, bottes, skis : les dernières précipitations incitent à la consommation. Les commerces visités sont unanimes : il s'agit d'un début de saison exceptionnel.

« C'est sûr que quand il y a de la neige et du froid, c'est plus facile de vendre des manteaux à prix régulier », affirme François Latulippe, président des magasins Latulippe.

M. Latulippe a eu toute une surprise dimanche dernier, alors que des clients faisaient la file avant l'ouverture des portes, prêts à mettre la main sur un article de sport ou un vêtement.

Les ventes sont nombreuses à cette période-ci de l'année au magasin Latulippe. Photo : Radio-Canada

M. Latulippe estime que près de 1000 clients ont franchi les tourniquets dans la seule journée de dimanche.

« C'est Noël pour nous! », lance-t-il en riant. Le propriétaire remarque que les consommateurs magasinent présentement pour s'équiper, tandis que les prochaines semaines seront consacrées aux cadeaux.

C'est sûr que quand le froid arrive tôt, puis ensuite c'est suivi par la période des Fêtes, pour nous, comme commerçants, c'est le meilleur scénario. François Latulippe, président des magasins Latulippe

Même son de cloche chez Mountain Equipment Co-op.

« L'hiver est arrivé en force et ça se reflète sur l'achalandage, particulièrement dans le département manteaux et pour les bottes », observe Sophie Rochon, chef d'équipe de la section vêtements.

Comme en 2008 ?

Les dernières précipitations de neige semblent aussi inspirer les amateurs de sports de glisse. Ils sont nombreux à vouloir s'équiper.

« Je le dis, c'est le plus beau temps pour faire du ski de fond, le temps est doux et la neige est glissante! », lance Paul Asselin, un passionné rencontré chez Demers bicyclettes et skis de fond.

Le magasin enregistre une augmentation de 30 % par rapport à la même période l'année dernière.

La boutique spécialisée Demers bicyclettes et skis de fond Photo : Radio-Canada/Camille Simard

« Je dirais que ça doit faire 10 ans qu'on n'a pas vu ça, minimum », s'exclame Benjamin Philips, directeur des ventes

Le gérant du magasin de plein air La Vie Sportive, La Cordée compare même ce début de saison à l'hiver 2008.

« On avait eu d'énormes quantités de neige et on est vraiment dans la même lignée », affirme Alexandre Tardif.

Un employé ajuste une planche à neige dans l'atelier du magasin La Vie Sportive, La Cordée. Photo : Radio-Canada/Camille Simard

Lors de notre visite, les employés du service-atelier ne chômaient pas. Les clients sont nombreux à vouloir se prévaloir du service de réparation ou des ateliers de cirage et d'aiguisage.

« Les clients ont très hâte de s'élancer sur les pentes », reconnaît M. Tardif.

Record d'achalandage

La Forêt Montmorency et le Centre de ski de fond Mont-Sainte-Anne ont de leur côté battu des records d'achalandage le week-end dernier en accueillant chacun 1000 visiteurs.

Et dire que les stations de ski de la région de Québec n’ont pas encore officiellement ouvert leurs portes. Comme quoi la météo peut constamment nous surprendre.