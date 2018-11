Un texte de Lise Millette

Dans la région, cela représente 420 enfants, selon les chiffres dévoilés lundi par l'instance régionale Action réussite Abitibi-Témiscamingue.

Le président d'Action réussite Abitibi-Témiscamingue,Yannick Roy, précise que ces écarts sont notamment observables lorsque les enfants entrent à la maternelle.

On a des écarts importants chez les enfants qui entrent et qui parfois proviennent de milieux moins favorisés. Il y a des écarts importants par rapport à la stimulation et parfois les écarts sont plus importants pour ce qui est des habilités motrices et au niveau langagier , affirme M. Roy.

L'organisation considère que cette donnée illustre une fois de plus que les conditions dans lesquelles grandissent les enfants ont une incidence directe sur leur développement, mais aussi leur santé et en bout de ligne, sur leur future réussite scolaire.

Dans le cadre de la Grande semaine des tout-petits, qui se tient jusqu'au 24 novembre, Action réussite Abitibi-Témiscamingue invite les citoyens à penser aux adultes de demain.

Yannick Roy souligne qu'il n'y a pas que les intervenants qui doivent agir.

Beaucoup de petits gestes peuvent être posés par la famille, famille rapprochée, la stimulation auprès de nos jeunes. Ils sont encore tout petits, mais c'est 100% notre relève, alors on doit s'en occuper s'en préoccuper comme société aussi , dit-il.

Action réussite Abitibi-Témiscamingue a pour mission de favoriser et soutenir la réussite éducative et la persévérance scolaire.