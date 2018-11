Il n’y a pas d'âge pour fouler les planches. C’est en tout cas ce que prône la FAFM. « Les personnes mises en valeur sont celles de 50 ans et plus. On parle ici d’amateurs », précise Lucienne Châteauneuf, la directrice générale de l’organisme.

Le but du projet est de mettre en lumière des talents cachés. « Il y a tellement de talent familial, inter et transgénérationnel dans nos communautés au Manitoba », explique Lucienne Châteauneuf.

Le concours comprendra une phase d’auditions, de mentorat, une demi-finale et un gala final.

« Cœur d’artiste est un projet né et produit au Nouveau-Brunswick en 2016. L’appel a ensuite été lancé aux fédérations des aînés francophones à travers le pays », raconte la directrice de la FAFM.

Le concept nécessite néanmoins une certaine organisation. « J’avoue que si moi seule avais dû prendre la décision, j’aurais peut-être dit non », reconnaît Lucienne Châteauneuf.

« Il a fallu qu’on développe les formulaires d’inscription, les règlements du concours, et ça ne se fait pas facilement. On a une directrice artistique, Nicole Brémault, qui s'y connaît dans la mise en œuvre de spectacles et qui va chercher des experts pour des conseils. On veut s’assurer qu’on a un produit de qualité à la fin », souligne-t-elle.

Les candidats pourront présenter des spectacles d’humour, d’art littéraire ou de musique. Les artistes sont invités à candidater en solo, en duo ou en groupe. Le comité de sélection s’assurera que les artistes en vedette n’ont jamais eu d’expérience artistique professionnelle.

Dans le cas des duos et des groupes, des personnes plus jeunes ou professionnelles sont acceptées tant qu’elles ont un rôle de soutien.

Les amateurs sont invités à s’inscrire gratuitement pour participer aux auditions, qui auront lieu entre avril et mai 2019.