Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par une Réginoise, on aperçoit des seringues sales sur le sol à côté d’une toilette et sur le comptoir près des lavabos, à côté d’un contenant de décharge ouvert.

Lorsque le personnel du restaurant a pris connaissance de la situation, la salle de bain a été fermée au public et nettoyée, selon les autorités.

« Apparemment, au cours de la fin de semaine, la salle de bain ayant un contenant pour la vidange des seringues a été vandalisée », explique Ian Harrison, le directeur de l’environnement et de la santé publique de l’Autorité de santé de la Saskatchewan pour la région de Regina Qu’Appelle.

Il ajoute que le personnel inspecte normalement les salles de bain toutes les 30 minutes et que c’est entre deux inspections que l’acte de vandalisme a dû avoir lieu.

Des seringues à la provenance inconnue

Il est difficile de connaître la provenance des seringues, selon la responsable des programmes pour les maladies transmissibles pour l’Autorité de santé de la province, Kathy Lloyd.

« J'espère sincèrement que cet incident ne sera pas directement associé aux consommateurs de drogues dures, dit-elle, parce que rien ne nous indique que ces seringues proviennent de ces consommateurs ».

Selon Mme Lloyd , il est possible que plusieurs de ces seringues aient été utilisées par des diabétiques, qui ont dû s’injecter de l’insuline pendant leur repas.

« Les consommateurs ont fait la bonne chose en plaçant les seringues dans le conteneur, c’est juste malheureux que quelqu’un ait vandalisé le contenant », dit Kathy Lloyd.

« Si quelqu’un trouve des seringues dans des endroits publics, ils peuvent appeler le programme d’échange de seringues The Street Project, ou encore le service des incendies », dit-elle. Mme Lloyd ajoute que les personnes trouvant des seringues peuvent utiliser de longues pinces et les placer dans des contenants avec un couvercle.

Dans une déclaration, la compagnie McDonald's affirme prendre la vidéo au sérieux. « Il s'agit d'un incident malheureux, mais isolé, affirme la chaîne de restaurants. Le restaurant a été en contact avec la police. Le ministère de la Santé de la Saskatchewan s’est rendu au restaurant lundi et a déclaré qu’il était satisfait de la façon dont l’incident avait été géré et qu’il ne mènerait plus d’enquête. »

Après cet incident, les autorités affirment les contenants de décharge des seringues du restaurant seront maintenant vidés aux deux semaines.