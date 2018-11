Élue dans Côte-du-Sud aux dernières élections, elle juge qu'un 3e lien est « nécessaire » pour la région.

« Quand on vient d'une région comme Côte-du-Sud, le troisième lien est nécessaire parce qu'on peut passer plusieurs heures dans le trafic avec les liens actuels », résume celle qui est aussi ministre responsable de plusieurs régions de l'est du Québec, dont Chaudière-Appalaches.

Le troisième lien, pour la Côte-du-Sud, est nécessaire. Les gens nous l'ont demandé pendant la campagne électorale. Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional

En entrevue au Téléjournal Québec, Mme Proulx, fait valoir que les nombreuses entreprises de transport de marchandises de sa région ont « besoin du troisième lien pour faire des économies de coûts, pour traverser plus rapidement et pour livrer plus rapidement ».

À ses yeux, le troisième lien est avant tout un projet économique. Ce n'est qu'après la construction d'un pont ou d'un tunnel pour rejoindre la Rive-Nord qu'il sera possible d'envisager de meilleurs transports collectifs.

« Le jour où il y aura un troisième lien, on pourra parler de transport collectif, de train qui nous amène à Québec, qui nous permet une fluidité de transport. [...] On peut avoir peut-être du covoiturage pour qu'il y ait moins d'autos sur les routes. Donc, ça va pouvoir aller dans ce sens-là. »

Pénurie de main-d'oeuvre

La pénurie de main-d'oeuvre est l'autre grand enjeu qui préoccupe la nouvelle ministre. Seulement dans Chaudière-Appalaches, elle estime que 6400 postes sont vacants, soit deux fois plus qu'en 2015.

« Ça prend des efforts concertés, explique Marie-Eve Proulx, une volonté politique de régionaliser l'immigration, ce qu'on va s'apprêter à faire au cours des prochains mois, des prochaines années. C'est important d'amener des gens ici et d'avoir des structures d'accueil et d'intégration, chose qu'il manque en ce moment dans les régions. »

La nouvelle élue provinciale a déjà été conseillère et mairesse de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, une municipalité d'environ 1000 habitants. Elle connaît donc bien les défis de revitaliser l'économie de certaines régions.

Elle apprivoise encore ses nouvelles fonctions de ministre puisque l'Assemblée nationale n'a pas encore siégé depuis les élections. Les travaux reprennent mardi prochain pour deux semaines avant la pause des Fêtes.