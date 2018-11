L’agence fédérale affirme lundi en être aux premiers pas de son enquête. Elle indique avoir commencé à remonter la piste des déplacements de l’animal infecté pour déterminer la source de la contamination de même que les possibilités de propagation de la maladie.

La bête touchée provenait d’une ferme de l’intérieur sud de la Colombie-Britannique, selon l’ACIA. L'agence précise toutefois qu’elle ne connaît pas le nombre précis de troupeaux touchés ni combien de temps l’enquête prendra.

« Pendant une enquête sur la tuberculose bovine, les animaux touchés sont placés en quarantaine et leurs déplacements font l'objet de restrictions. Selon les besoins, on procède à des tests, à l'abattage sans cruauté et à l'élimination des carcasses », précise l’ACIA dans un communiqué.

Le saviez-vous? Au Canada, la tuberculose bovine est une maladie contagieuse des animaux et des humains causée par la bactérie Mycobacterium bovis (M. bovis). Avant l'adoption de mesures d'éradication, cette maladie était l'une des principales maladies chez l'humain et les animaux domestiques.

Source : ACIA

L'agence ajoute que cette découverte ne devrait pas avoir de retombées sur le statut international actuel du Canada, « où toutes les provinces sont considérées comme indemnes de tuberculose bovine ».

L'organisme souligne que les producteurs peuvent demander une indemnisation pour tout animal détruit par l'ACIA dans le cadre de cette enquête.