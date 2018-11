Un texte de René Landry

La semaine dernière, des pannes de courant un peu partout dans la Péninsule acadienne ont fait revivre des moments désagréables.

Joachim Lanteigne, qui aura bientôt 92 ans, n'a pas du tout apprécié la panne de la semaine dernière. Il habite les Résidences Bel accueil à Lamèque, avec sa conjointe Cécile, qui a 92 ans.

On a toujours peur du verglas, affirme-t-il. Mardi de la semaine dernière, on a manqué d'électricité à 2 h du matin. L'électricité est revenue vers 11 h. On est restés couchés sous les couvertures, tout habillés. On s'est seulement levés pour dîner. On n'a pas eu trop froid, même si dans notre appartement c'était frais. Ce n'est pas long que ça devient froid.

Les résidences Bel accueil, à Lamèque Photo : Radio-Canada/René Landry

En janvier 2017, quand la Péninsule acadienne a été plongée dans le noir pendant plusieurs jours, les personnes âgées des Résidences Bel accueil ont dû déménager aux Résidences Lucien Saindon, où il y avait une génératrice. Pendant la crise du verglas, on a grelotté pour vrai, se remémore monsieur Lanteigne.

Mais ce n'était quand même pas une sinécure.

Il y avait 19 lits dans le grand salon, se remémore-t-il. Ils ont apporté les lits, les couvertures. On était bien dans la chaleur et on mangeait bien. On ne jouait pas aux cartes, il n'y avait pas de place pour mettre des tables parce qu'il y avait trop de lits.

Les propriétaires des Résidences Bel accueil, à Lamèque, ont fait installer une génératrice et un gros réservoir Photo : Radio-Canada/René Landry

Les propriétaires des Résidences Bel accueil ont décidé de s'équiper d'une génératrice et d'un grand réservoir au gaz propane, même s'ils n'avaient pas l'obligation de le faire. Comme bien d'autres dans la région, ils se posent des questions quant à la solidité et la fiabilité du réseau d'Énergie Nouveau-Brunswick.