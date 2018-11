Un texte de Jonathan Jobin

Personne ne sera surpris d’apprendre que Stéphane Pétronzio, Philippe Aumont et Sébastien Boucher sont derrière ce nouveau projet. Aumont et Boucher sont encore actifs dans le baseball professionnel, alors que Pétronzio s’occupe de près ou de loin de tout le baseball mineur en Outaouais. Il sera le président de l’équipe.

C’est tout un honneur! Je rêvais de partir une franchise depuis 2004 à Gatineau. Je remercie le Hull-Volant pour tout ce qu’il a fait depuis 2012 , a dit le nouveau président des Tyrans.

L’équipe rêve de développer encore davantage le baseball élite dans la région avec une structure qui va gérer les jeunes joueurs de 11 à 22 ans. On veut amener le baseball au prochain niveau. J’ai des frissons quand j’en parle. Les Tyrans de l’Outaouais pour le baseball AA et AAA vont avoir un grand frère et tout le baseball d’excellence va pouvoir travailler ensemble , poursuit Pétronzio.

La nouvelle organisation pourra profiter des précieux conseils de Boucher et Aumont qui gravitent dans le baseball pro depuis près de 15 ans. C’est l’élite ! Je fais partie de tout cela depuis plusieurs années. C’est important d’avoir un programme comme ça si on veut développer le sport , raconte Philippe Aumont.

Ça permet de donner de la visibilité aux jeunes joueurs et de les envoyer dans les collèges américains ou même chez les pros. Philippe Aumont, joueur de baseball professionnel

Le nouveau groupe de propriétaires se décrit comme un monstre à trois têtes qui apporteront toutes leurs forces pour faire du nouveau projet un succès.

Sur le terrain, rien ne devrait vraiment changer à court terme. L’équipe fait d'ailleurs symboliquement signer un contrat de premier joueur à Zachary Gignac, qui s’alignait avec le Hull-Volant l’été dernier. Je garde le cap et je veux continuer à faire évoluer l’équipe et qu’on gagne le plus de matchs possible. Je veux continuer de bâtir ce qu’on a commencé l’année dernière , dit l’entraîneur-chef Mathieu Joly, qui a été confirmé dans ses fonctions.

Un uniforme inspiré des Twins du Minnesota

Le logo et l'uniforme des nouveaux Tyrans de Gatineau. Photo : Radio-Canada/Jonathan Jobin

Ceux qui connaissent le baseball verront des similitudes entre le nouvel uniforme des Tyrans, dans la LBJEQ, et les Twins du Minnesota, dans les Ligues majeures.

Le logo situé sur la casquette présente un gros « T » traversé de la lettre « G », pour les Tyrans de Gatineau. Il ressemble comme deux gouttes d’eau au logo des Twins.

Le nouvel uniforme portera les couleurs bleu et rouge, comme les Twins encore une fois. « On a toujours aimé ces couleurs-là, Philippe et moi. On adore leur logo et on est tombé en amour avec les couleurs. On a décidé de l’adapter pour nous », explique Stéphane Pétronzio.

Même s’il peut faire peur, le nom Tyran ne fait pas référence à quelqu’un qui exerce son pouvoir de façon oppressive et abusive. C’est plutôt un clin d’oeil à un oiseau, qui se trouvait auparavant en Outaouais, selon Stéphane Pétronzio.

Le logo des Tyrans, sur un troisième uniforme en développement, sera d’ailleurs coiffé d’un petit oiseau.