Les avocats du syndicat NLTA (Newfoundland Teachers’ Association), qui représente les enseignants, ont demandé l’autorisation de porter en appel à la Cour suprême du Canada une récente décision de la cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador.

En septembre, le plus haut tribunal de la province avait, à deux voix contre une, renversé la décision d’une cour de moindre instance et statué que le nom des fonctionnaires provinciaux ainsi que le salaire qu’ils perçoivent peuvent être divulgués en vertu de la loi provinciale sur l’accès à l’information.

Cette décision pose un problème de respect de la vie privée des employés de la fonction publique, argue le syndicat des enseignants.

Une question d’intérêt national, d’après le syndicat

Les bureaux du syndicat des enseignants de Terre-Neuve-et-Labrador, à Saint-Jean. Photo : Radio-Canada/CBC

Selon des documents judiciaires rédigés par Tom Williams et Kyle Rees, les avocats du syndicat des enseignants, ce jugement remet en question le respect de la vie privée des employés de la fonction publique partout au Canada. C’est sur cette base qu’ils veulent soumettre la question au plus haut tribunal du pays.

Selon le syndicat NLTA, il s’agit de déterminer si la divulgation de l’identité des personnes dont le salaire est payé par des fonds publics est ou non d’intérêt public légitime ; de savoir comment les tribunaux peuvent trouver un équilibre entre le droit du public à l’information et la protection de la vie privée des individus ; et de définir ce qui constitue une « atteinte déraisonnable » à la vie privée au Canada.

Rempart contre les traitements de faveur

La cause s’était retrouvée devant les tribunaux il y a deux ans lorsqu’un journaliste du quotidien de Saint-Jean The Telegram, James McLeod, avait fait des demandes d’accès à l’information pour savoir le nom, poste et revenu imposable correspondant pour l’année fiscale 2015 de tous les employés du Conseil scolaire anglais gagnant plus de 100 000 $ .

Le syndicat NLTA s’était alors opposé à la divulgation de ces informations, invoquant une atteinte à la vie privée des fonctionnaires. En décembre 2016, la juge Gillian Butler de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador avait donné raison au syndicat.

C’est cette décision de la juge Butler que la cour d’appel provinciale a renversée en septembre. Le public a un intérêt légitime et important envers l’identité des personnes qui reçoivent des fonds publics , écrivait le juge Charles White dans sa décision.

La divulgation des noms est nécessaire, selon le juge White, pour que le public puisse savoir si des politiciens ou des hauts fonctionnaires accordent des emplois ou des promotions à des proches ou des donateurs.

Une loi provinciale à Terre-Neuve-et-Labrador ordonne la publication, le 30 juin de chaque année, d’une liste de tous les fonctionnaires provinciaux gagnant plus de 100 000 $ par an.

Une réponse en début d’année 2019

La Cour suprême du Canada n’accepte pas automatiquement d’entendre une cause et indique sur son site Internet qu’elle rejette environ 80 % des quelque 600 requêtes qu’elle reçoit chaque année. Elle donne généralement une réponse aux requérants dans un délai de trois mois.

Pour le syndicat NLTA, de porter cette cause en Cour suprême est le dernier recours légal.