En plus d'avoir du mal à exporter son pétrole, le Canada perd également de l'argent à cause de l'écart de prix entre Western Canadian Select (WCS) et le West Texas Intermediate (WTI).

Le baril canadien est dorénavant à 14 $ le baril. « C'est 45 $ de moins que ce que les Albertains devraient recevoir, a déclaré Rachel Notley. L'économie canadienne perd 80 millions de dollars par jour. »

Selon elle, la situation résulte d'une offre trop abondante de pétrole albertain dans un marché qui manque de pipelines, et donc de débouchés.

Pour sortir de ce statut « d'otage », la première ministre de l'Alberta a nommé trois conseillers spéciaux. Ils auront comme mission de travailler avec les principaux membres de l'industrie afin de réduire l'écart de prix entre le pétrole canadien et américain.

Robert Skinner du programme de politique publique de l'Université de Calgary, la sous-ministre associée à l'Énergie, Colee Volk, et l'ancien directeur de cabinet de Rachel Notley, Brian Topp, forment dès maintenant cette nouvelle équipe.

La première ministre albertaine a aussi annoncé vouloir doter l'Alberta de meilleures armes pour être moins dépendante des États-Unis dans la transformation et le raffinage du pétrole brut.

« Au lieu de rendre les États-Unis plus riches, nous rendrons l'Alberta plus forte », a-t-elle ajouté.