Tavake Afeaki est un avocat maori de la Nouvelle-Zélande qui a fait un voyage de 26 heures afin de prendre part à cette conférence à Windsor.

Selon lui, les Autochtones de son pays font face aux mêmes problèmes que les Autochtones du Canada.

Le Canada a une culture très riche, et les défis légaux qu'y vivent les Autochtones me sont très familiers et sont les mêmes que nous avons dans notre société , dit-il.

Selon lui, ces phénomènes se produisent dans les endroits où les colonies européennes ont imposé leurs systèmes sociaux aux gens qui occupaient le territoire avant.

Ces problèmes sont notamment la difficulté pour les Autochtones de naviguer le monde moderne, les préjugés systémiques et les systèmes gouvernementaux tels que la justice, et l'éducation qui n'ont pas été pensés pour nous, mais nous ont été imposés par les Britanniques, les Américains, et ici les Français. Tavake Afeaki, avocat maori de la Nouvelle-Zélande

M. Tavake souligne que ces difficultés se manifestent sous la forme de problèmes de santé, de pauvreté et capacité limitée à générer un revenu, et un taux d'accès à la propriété très bas.

Selon lui, le but de la conférence pour les avocats autochtones est de peler les couches de l'expérience postcoloniale et de générer des idées pour parfaire leur habileté à servir leur peuple.

Cette similitude est aussi constatée par un représentant des Six Nations de l'île Manitoulin en Ontario, Zachary Corbiere, qui est responsable de faire observer les règlements communautaires.

Zachary Corbiere est à la conférence mondiale sur le droit autochtone de Windsor afin de venir explorer ce qu'il se fait dans le domaine et représente la Première Nation Aundeck Omni Kaning Photo : Radio-Canada/Floriane Bonneville

M. Corbiere était surpris d'entendre que l'expérience des Autochtones de partout dans le monde se ressemble.

Il y a des similitudes entre eux et nous : eux aussi ont perdu leur culture et leur langue, mais ils sont en train de la retrouver, comme nous en Amérique du Nord , dit-il.

Si les problèmes sont les mêmes, les solutions seront aussi bonnes partout, note M. Afeaki.

L'une des solutions qu'il a entendues est d'offrir des systèmes d'éducation dans la langue maternelle des gens ; l'anglais c'est bien, mais on doit pouvoir apprendre dans notre langue nos propres concepts , ajoute-t-il.

Une conférence pour changer la pratique du droit

Myra Sivaloganathan est bénévole pour la conférence et étudiante en première année du baccalauréat en droit à l'Université de Windsor.

Elle fait partie de la première cohorte du nouveau programme en droit autochtone de son institution et vivait au Sri Lanka l'année dernière.

Selon elle, cet événement est important parce qu'il éduque les avocats et le public quant aux différents défis auxquels font face les Autochtones.

Myra Sivaloganathan est une étudiante de première année en droit à l'Université de Windsor. Photo : Radio-Canada/Floriane Bonneville

Il faut connaître l'histoire de la terre sur laquelle nous sommes, parce que si nous ne la connaissons pas, nous risquons de continuer à perpétuer l'oppression et la discrimination. Myra Sivaloganathan, étudiante en droit à l'université de Windsor

Mme Sivaloganathan croit qu'il est important pour les avocats, les Canadiens et aussi tous les nouveaux arrivants d'en savoir plus sur les Autochtone au Canada.