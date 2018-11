Un texte de Fanny Lachance-Paquette

En ce jeudi après-midi, une des membres de l’Indigenous Cultural Alliance (ICA), Nikki Baribeau, apprend à des étudiants autochtones et non autochtones comment écrire leur nom en langue crie.

La plupart du temps, on nous dit " il faut que tu parles en français ou en anglais ". Pour moi, c’est important [d’enseigner la langue crie] parce qu’on a perdu notre langue pendant longtemps. Mais au nord du Québec, on a conservé notre langue et je suis très fière de la parler , affirme l'étudiante originaire de la communuaté crie de Mistissini.

Nikki Baribeau, étudiante autochtone de l'Université Bishop's et membre de l'Indigenous Cultural Alliance. Photo : Radio-Canada

Ce local où les membres de la communauté autochtone peuvent se retrouver et accueillir des invités désireux de connaître davantage leur culture, ils le demandaient depuis 2012. Puis le poste de conseillère au soutien aux étudiants autochtones et liaison communautaire de l’Université Bishop’s a été créé et les membres de l’ICA ont enfin obtenu leur local en septembre dernier.

Un poste de défenseuse des autochtones

Depuis 2017, Mélissa Poirier occupe ce poste de conseillère. Un poste jugé si important que l’an dernier, devant l’absence de financement gouvernemental, les étudiants ont voté pour débourser le salaire de la conseillère à même leurs frais de scolarité.

Mélissa Poirier, conseillère au soutien aux étudiants autochtones et liaison communautaire de l’Université Bishop’s. Photo : Radio-Canada

Mais le travail de Mélissa Poirier va bien au-delà de l’organisation d’événements et de la sensibilisation aux thèmes autochtones. La travailleuse sociale de formation permet une intégration en douceur à ces étudiants, qui proviennent souvent de régions éloignées et de milieux de vie bien différents d’un campus universitaire.

Comme le souligne la conseillère, les difficultés pour les étudiants autochtones sont nombreuses : Les écoles dans les milieux autochtones sont sous-financées. C’est sûr que tu ne peux pas avoir le même curriculum, les mêmes ressources, la même qualité d’éducation. Quand les étudiants arrivent à l’université, il y a souvent un écart, une grosse étape à franchir. Et il y a aussi un choc culturel.

Environ 35 étudiants autochtones sont inscrits à l’Université Bishop’s cet automne : des étudiants provenant de diverses nations et d’un peu partout au Canada. Selon Mélissa Poirier, l’existence de son poste pèse dans la balance lorsque vient le temps pour les étudiants autochtones de choisir une université.

C’est notre défenseuse. Elle a combattu l’ignorance. Nous, les étudiants, on ne nous prend pas au sérieux. Nikki Baribeau, étudiante crie

En plus de soutenir les étudiants de la communauté autochtone, Mélissa Poirier sensibilise tous les étudiants du campus aux réalités et à la culture autochtones. Des visites au Musée des Abénakis ou au Pow Wow de l’Université McGill ont attiré en moyenne une cinquantaine de membres de la communauté universitaire.

Malheureusement, en 2018, le racisme est encore très présent. Sur le campus de l’Université Bishop’s, ça va quand même bien, mais quand on regarde à Sherbrooke et aux alentours, il y a encore du travail à faire. Mélissa Poirier, conseillère au soutien aux étudiants autochtones et liaison communautaire de l’Université Bishop’s