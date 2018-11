Viola : The Musical sera présenté jeudi soir au théâtre Spatz, dans la ville natale de la militante, Halifax.

La pièce raconte l’histoire de deux soeurs qui se lancent à la découverte du parcours de Viola Desmond. Les comédiennes Minis Stairs et Natasha Thomas interprètent les soeurs Viola Desmond et Wanda Robson. Les grands moments de la vie de la militante afro-néo-écossaise se succèdent, notamment celui où elle refuse de quitter son siège au Roseland Theatre, à New Glasgow, parce qu’elle est assise dans la section réservée à la population blanche, en 1946.

Elle a alors été expulsée du théâtre, jetée en prison, puis a contesté son arrestation. Ce geste s'est inscrit dans l'histoire en tant que symbole de résistance à la ségrégation raciale en Nouvelle-Écosse.

Les comédiennes Minis Stairs et Natasha Thomas interprètent les soeurs Viola Desmond et Wanda Robson dans la pièce de théâtre Viola: The Musical, présentée à Halifax au théâtre Spatz. Photo : Radio-Canada/Olivier Lefebvre

C’est une pièce accessible à tout le monde, de tous les âges , explique Ashriel Nelson, assistante à la mise en scène. C’est vraiment une pièce très bien faite. C’est éducatif, sérieux, mais aussi vraiment amusant avec tout le côté musical et la danse.

On retrouve un univers de danse jazz, hip-hop, reggae et on remonte jusqu’aux années 1920 en matière de danses.

Il a fallu environ deux mois pour monter la pièce les comédiens, mais un travail de recherche en amont a d'abord été fait pour demeurer le plus fidèle possible à la réalité.

Le prix du billet de la pièce est de 10 $, c’est fait exprès , ajoute Ashriel Nelson.

Viola : The Musical fait partie de célébrations à Halifax visant à souligner les réalisations de cette femme qui a renforcé la lutte contre la ségrégation raciale au Canada. Une table ronde sur les droits civiques en Nouvelle-Écosse et au pays, une soirée « spoken words » et un concert-hommage seront entre autres présentés, du 21 au 25 novembre.

Viola: The Musical sera présentée jeudi, à 19 h, au théâtre Spatz, à Halifax.