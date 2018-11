Par ailleurs, la quatrième saison, confirmée, pourrait bien être la dernière, selon L'Express.

Jean Dujardin, Monica Bellucci, Isabelle Huppert, Béatrice Dalle, Gérard Lanvin et Julien Doré (moins connu au Québec), sont les têtes d’affiche de la troisième saison, offerte sur ICI Tou.tv Extra depuis la semaine dernière. La diffusion dans l'Hexagone ne commence que mercredi sur la chaîne France 2.

L’idéateur et producteur de la série, Dominique Besnehard, a été agent pendant 20 ans, notamment celui de Sophie Marceau, d'Isabelle Adjani et de Jean-Louis Trintignant.

Il a expliqué en entrevue à L'Express que le recrutement de noms prestigieux pour participer à la série est beaucoup plus facile qu’au début, en 2014, lors du développement de la première saison alors que plusieurs comédiens ont refusé de participer. « Ça n’était pas lié à la qualité de la série, mais plutôt au flou qui l'entourait. Personne ne savait à quoi cela allait ressembler », a-t-il souligné.

Étant donné que les comédiens devaient jouer leur propre rôle, ils se demandaient comment la série allait être perçue et en quoi elle allait influencer leur image publique.

Monica Bellucci dans une scène de la troisième saison d'Appelez mon agent Photo : Christophe BRACHET - MONVOISIN PRODUCTIONS / MOTHER PRODUCTIONS /FTV

Par ailleurs, l’inquiétude s’expliquait aussi, car les histoires racontées dans la série sont toutes réelles et ont été recueillies ou vécues par Dominique Besnehard.

Cependant, au fil du temps et après deux saisons, les appréhensions des artistes se sont effacées. « Tout le monde a vu que c'était amusant et que les artistes en ressortaient avec une image positive. Dix pour cent véhicule de la sympathie, de la bienveillance et beaucoup d'humour. Il n'y a aucun cynisme », explique l’agente artistique Élisabeth Tanner, ancienne collègue de Dominique Besnehard, de qui le personnage d’Andréa Martel, joué par Camille Cottin, est inspiré.

Les premières vedettes qui ont plongé étaient Cécile de France, Line Renaud, Françoise Fabian, Nathalie Baye, Laura Smet, Audrey Fleurot, Julie Gayet, Joey Starr et François Berléand.

L’Express révèle que le succès de la série est tel que des vedettes françaises ont même fait savoir leurs disponibilités pour y participer. On cite les noms de Franck Dubosc, de Gad Elmaleh, de Richard Anconina et même de Nathalie Baye, qui aimerait participer une deuxième fois. Pour la prochaine saison, Dominique Besnehard aimerait convaincre Gérard Depardieu et Catherine Deneuve de participer et ajouter un acteur américain qui parle français.

La version québécoise en ondes dès janvier 2019

La série verra le jour au Québec sous le titre Les invisibles. Dominique Besnehard soulignait en entrevue à Tout le monde en parle qu'elle a été facile à adapter, car le Québec a son propre milieu artistique. Il a vu le premier épisode de la série, dans laquelle les quatre agents sont interprétés par Bruno Marcil, Karine Gonthier-Hyndman, Benoit Mauffette et Danièle Lorain.

Bruno Marcil, Karine Gonthier-Hyndman, Danièle Lorain et Benoit Mauffette incarneront les quatre agents de l'agence AMG. Photo : ALSO

Alexis Durant-Brault et Sophie Lorain réalisent les 24 épisodes de 60 minutes, tandis que Catherine Léger est la scénariste. La série sera diffusée sur les ondes de TVA dès janvier 2019. Les premiers artistes en vedette seront Hélène Florent, Guillaume Lemay-Thivierge, Patrice Robitaille, Laurence Lebœuf et Diane Lavallée, Debbie Lynch-White, Marc Messier, Guillaume Cyr, Marc-André Grondin, Louise Marleau, France Castel, Rémy Girard, Rachel Graton et Pierre-Luc Brillant.