« Plus de 60 % de ces logements auront un loyer égal ou inférieur au seuil de 30 % du revenu médian des ménages de la région et dans le cadre d’une entente avec la Ville de Vancouver, ces loyers abordables seront maintenus durant 60 ans », est-il indiqué dans un communiqué publié lundi.

Il précise également que l’ensemble résidentiel sera situé près des transports en commun, des écoles et des services. Presque la totalité des logements, 111 au total, se trouvera dans des immeubles d’appartement jumelés de trois,cinq et de six étages. Les quatre autres seront dans une maison en rangée intercalaire de trois étages et dans une demeure patrimoniale restaurée de deux étages.