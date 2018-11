M. Al-Sherifi a communiqué avec le SPVG afin d'informer les autorités de ses intentions de se présenter au palais de justice de Gatineau dans les heures suivantes afin de se rendre à la police , peut-on lire dans un communiqué transmis par le corps policier.

Le SPVG a donc arrêté l’homme dans une résidence de la rue Laurier, à Gatineau, à 10 h, lundi matin. L’homme, qui n’a pas résisté à son arrestation, était recherché relativement à un dossier de tentative de meurtre, de complot en vue de commettre un meurtre et d'enlèvement . Il était recherché depuis le 23 octobre.

Il devrait comparaître plus tard en journée lundi au palais de justice, selon les autorités.

Abdul Al-Sherifi fait entre autres face à des accusations de tentative de meurtre, harcèlement criminel, enlèvement et séquestration.

Abdul Al-Sherifi, a été arrêté lundi par le SPVG. Photo : SPVG

Le SPVG croit que l'accusé et ses complices, Steve Duarte, 45 ans, Jordans Pichette, 21 ans, et David Couture, 26 ans, pourraient avoir fait d'autres victimes au cours des derniers mois et invite toute personne qui a des informations à communiquer avec les policiers.