Le porte-parole du Nouveau Parti démocratique de l'Ontario en Affaires francophones, Guy Bourgouin, a ouvertement critiqué la décision d’incorporer le bureau du Commissariat aux services en français à celui de l’ombudsman et l’abandon du projet de l’Université de l’Ontario français, qui ont été annoncés lors de l'énoncé économique le 15 novembre dernier.

En éliminant le Commissariat aux services en français et l’Université de l’Ontario français, on nous dit que l’on ne compte pas, que nos droits constitutionnels d’être servie et éduquée en français ne sont pas importants , a lancé M. Bourgouin.

Mme Mulroney a assuré que son gouvernement n’a pas aboli le Commissariat aux services en français, mais a transféré toutes ses responsabilités, y compris son mandat au sein du bureau de l’ombudsman.

Tout le travail qui est fait, y compris la gestion des plaintes et de recommandations, va continuer d’être fait par l’ombudsman. Caroline Mulroney, ministre déléguée des Affaires francophones

Le ministre Mulroney dit être également ouverte à ce que le commissaire aux services en français, François Boileau, puisse poursuivre son travail avec le reste des employés, « s’il le choisit ».

Joint par Radio-Canada, François Boileau dit ne pas être au courant de ce dernier développement. La semaine dernière, dans une publication Facebook, François Boileau a affirmé ne plus être à l'emploi du Commissariat .

Mme Mulroney a, par ailleurs, accusé M. Bourgouin de faire de la politique pour diviser les Ontariens en questionnant le gouvernement sur sa décision.

M. Bourgouin s’est dit « horrifié » et a accusé les progressistes-conservateurs de « diminuer » l’importance des Franco-Ontariens.

Le porte-parole de l'opposition en Affaires francophones, Guy Bourgouin. Photo : L'Assemblée législative de l'Ontario

L’Université de l’Ontario français

Caroline Mulroney s’est également portée à la défense de son gouvernement quant à l’annulation du projet de l’Université de l’Ontario français.

Nous avons promis aux Ontariens que nous allions être honnêtes et que nous allions rapporter l’imputabilité et la transparence au gouvernement , a-t-elle expliqué.

Nous n’avons pas d’argent pour cette université maintenant. Caroline Mulroney, ministre déléguée aux Affaires francophones

Elle a accusé le Parti libéral de l’Ontario de n’avoir rien fait dans le dossier.

De 2003 à 2017, il aurait pu financer cette université, construire cette université (...), mais ils n’ont pas mis l’argent nécessaire pour construire cette université , a-t-elle conclu.

Le premier ministre du Québec, François Legault, rencontre le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, à Queen's Park lundi. Le sujet des compressions doit être abordé par les deux hommes.