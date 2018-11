Un texte de Kim Vallière

Je n’ai jamais eu de complexe par rapport à mon handicap , déclare sans hésitation le Gatinois, rencontré sur le bord d’une piscine où il s’entraîne.

Il a touché à tous les sports, du baseball au hockey en passant par le football et la natation. Pas question pour lui de s’imposer des limites parce qu’une malformation congénitale ne l’a laissé qu’avec un seul bras.

Mon frère jumeau, André, faisait tout à deux bras et il m’a poussé beaucoup à me débrouiller , explique l’homme de 46 ans, qui a souvent dû mettre les bouchées doubles pour connaître du succès dans le domaine sportif. Il faut juste que je trouve mes façons de faire.

Le sauvetage est arrivé dans sa vie à l’adolescence. Il faisait partie du club de natation CAMO et voulait continuer de progresser dans le monde aquatique. À 13 ans, il s’est inscrit au cours Croix de bronze, le premier pas dans l’obtention d’une certification de sauveteur.

Quand les moniteurs m’ont vu arriver avec un seul bras, ça a été un petit défi pour eux. C’était la première fois qu’ils faisaient face à une situation comme ça. Avec l’éducation que j’ai eue, je suis assez fonceur et ça me tentait vraiment de le faire , raconte-t-il avec une fierté évidente.

Martin Goulet a représenté le Canada à deux reprises aux Championnats du monde de sauvetage sportif. Photo : Martin Goulet

À la fin des années 1980, il est devenu le premier sauveteur handicapé au Canada. Un fait d’armes qu’il a accompli après avoir investi 80 heures de son propre temps, en marge de la formation de 40 heures. Après de nombreux essais et erreurs, il a réussi à développer des techniques adaptées à sa différence et qui répondent aux exigences de la Société de sauvetage.

Pour moi, il n’y en avait pas de problème. De travailler plus fort pour arriver aux mêmes fins et aux mêmes objectifs, ça a été ça, ma vie. Toujours, toujours, toujours. Martin Goulet

Martin Goulet est bien conscient que son parcours contribue à inspirer d’autres personnes à suivre sa voie. Il sourit au souvenir d’une jeune femme de Québec qui a décidé de devenir sauveteuse après l’avoir rencontré.

Martin Goulet pendant un entraînement de sauvetage sportif à Gatineau Photo : Radio-Canada/Kim Vallière

Le sauvetage sportif : le sport pour sauver les gens

Rapidement, le sauvetage est devenu une passion dans la vie du Québécois, au point où il s’est intéressé à l’aspect sportif du métier.

Le sauvetage sportif est une forme d’entraînement conçu spécifiquement pour ceux et celles qui surveillent plages et piscines. Il leur permet de maintenir la forme en pratiquant des techniques qui leur sont utiles dans leur travail.

J’ai eu la piqûre pour le côté physique [...] Ça combine la natation, l’entraînement physique que j’aime beaucoup et l’aspect du sauvetage, parce qu’on fait un sport qui sauve des vies. Il n’y en a pas d’autres sur la terre comme ça , poursuit celui qui n’est jamais trop loin de l’eau en tant que responsable aquatique de la Ville de Gatineau.

Sa passion le pousse à s’entraîner parfois six jours par semaine, à la piscine et à la plage, pour les compétitions importantes, comme les Championnats du monde de sauvetage sportif.

Martin Goulet a participé à l’événement international une première fois en 2016, aux Pays-Bas, et il répète l’expérience en novembre 2018 en Australie, où il représente le Canada avec l’équipe des maîtres. Son handicap attire les regards et les commentaires admiratifs de ses compétiteurs.

C’est une très grande fierté, mais le résultat pour moi est très secondaire. Martin Goulet

Comme il n’existe pas de catégorie para en sauvetage sportif, il se mesure à des athlètes sans handicap. Cette réalité le pousse à avoir des objectifs très personnels pour les Championnats du monde.

Je compétitionne contre moi, beaucoup plus que contre les autres, parce que je sais très bien que je ne me classerai jamais médaillé. Je n’ai quand même pas deux mains, je n’ai quand même pas deux bras. Je ne peux pas avancer aussi vite qu’un autre, j’en suis très conscient , mentionne-t-il avec aplomb.

Si ses accomplissements inspirent d’autres personnes à se dépasser, Martin Goulet avoue être impressionné par d’autres compétiteurs, ceux qui continuent à pratiquer le sauvetage sportif même en tant que septuagénaire.