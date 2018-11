Les nouveaux venus sont l’ingénieure Catherine Morency, professeur à Polytechnique Montréal, où elle est titulaire de la chaire de recherche mobilité et de la chaire de recherche du Canada sur la mobilité des personnes, et l’ex-maire de Westmount Peter Trent.

Ils remplacement Valérie Patreau, élue l’an dernier conseillère d’arrondissement dans Outremont sous la bannière de Projet Montréal, et Marvin Rotrand, conseiller de ville élu sous la bannière Coalition Montréal dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

M. Rotrand faisait partie depuis 17 ans du conseil d’administration de la STM et dit avoir été informé mercredi dernier de l’intention de la mairesse Valérie Plante « d’aller dans une nouvelle direction ». Il affirme que la mairesse a pris cette décision sans consulter ni le président ni le directeur général de la STM.

« C’est comme si le bureau du maire pense que la STM est un service municipal et pas une société autonome. Et effectivement leur vision des choses est de "micromanager" la STM, de donner des commandes, de changer des membres juste comme ça », soutient-il.

Les autres élus qui siègent au conseil de la STM sont :

Craig Sauvé, vice-président et conseiller de ville de l’arrondissement du Sud-Ouest (Projet Montréal);

Francesco Miele, conseiller de ville de l’arrondissement de Saint-Laurent (Ensemble Montréal)

Marie-Andrée Mauger, conseillère d’arrondissement de Verdun (Projet Montréal)

Marie Plourde, conseillère d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal (Projet Montréal)

Georges Bourelle, maire de Beaconsfield.



S’ajoutent à eux le président Philippe Schnobb, qui représente aussi les clients de la STM, et deux membres du public : Claudia Lacroix Perron et Laurence Parent, qui représente plus spécifiquement les utilisateurs du transport adapté.

Les nouvelles nominations doivent être entérinées lors de la réunion du conseil municipal qui commence lundi. Elles devront ensuite être ratifiées par le conseil d’agglomération, qui se réunit jeudi.