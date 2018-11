Un texte de Catherine Poisson, avec les informations d'Ariane Perron-Langlois

En 2015, 810 enfants de 0 à 5 ans vivaient dans une famille à faible revenu au Bas-Saint-Laurent, soit 1000 de moins qu'en 1997.

C'est ce qui ressort d'un portrait des tout-petits de la région, réalisé par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, l'organisme COSMOSS et l'Observatoire des tout-petits.

Si on se compare à il y a 20 ans, le nombre d'enfants qui naissent dans une famille en situation de grande pauvreté a diminué presque de moitié. Sylvain Leduc, directeur de la santé publique au Bas-Saint-Laurent

Le directeur de la santé publique au Bas-Saint-Laurent, Dr Sylvain Leduc, attribue ces progrès aux efforts réalisés dans les dernières années par les organismes de la région pour bâtir un réseau de soutien pour les parents.

Précisons toutefois que le nombre d'enfants a également diminué. En 2018, on compte près de 11 000 enfants âgés entre 0 et 5 ans au Bas-Saint-Laurent, alors qu'on en comptait environ 1500 de plus il y a vingt ans.

Le directeur de la santé publique au Bas-Saint-Laurent, Dr Sylvain Leduc Photo : Radio-Canada/Ariane Perron-Langlois

La directrice du programme jeunesse au CISSS du Bas-Saint-Laurent, Anne Duret, estime pour sa part que les mesures mises en place par le gouvernement, comme les allocations familiales, ont contribué à réduire la pauvreté des familles.

Cela dit, du travail reste à faire, puisque le revenu moyen au Bas-Saint-Laurent demeure l'un des plus faibles au Québec.

En 2016, le revenu disponible par habitant était de 25 203 $ au Bas-Saint-Laurent, le plus faible après la Mauricie et le Nord-du-Québec. Pour l'ensemble de la province, le revenu disponible se situait à 27 723 $, selon l'Institut de la statistique du Québec.

Par ailleurs, les organismes observent des disparités entre les différentes MRC de la région, particulièrement entre les milieux ruraux et urbains.

Les milieux ruraux ont des difficultés qui sont souvent liées au revenu un peu plus faible en moyenne et à la distance que les familles doivent parcourir pour obtenir certains services , souligne le Dr Leduc.

C'est certain que nous, quand on fait ce constat-là, on doit accentuer notre offre de support, particulièrement dans les MRC où il y a des besoins , ajoute-t-il.

Des mères plus scolarisées

Le portrait révèle aussi qu'en 2017, 8,3 % des mères qui ont donné naissance au Bas-Saint-Laurent n'avaient pas terminé leurs études secondaires.

C'est une diminution par rapport à l'an 2000, alors que ce pourcentage était de 15 %, mais cela demeure plus élevé que la moyenne provinciale qui est de 5 %.

Lorsque les mères donnent naissance à un enfant et qu'elles n'ont pas complété leur secondaire cinq, ça entraîne des difficultés socio-économiques accentuées. Sylvain Leduc, directeur de la santé publique au Bas-Saint-Laurent

Ça s'est amélioré un peu partout au Québec, par contre nous on partait d'un peu plus loin au Bas-Saint-Laurent , admet le Dr Leduc.

En 2016, les femmes du Bas-Saint-Laurent qui ont donné naissance pour la première fois avaient en moyenne 27 ans. Photo : Getty Images/Rostislav Sedlacek

Le défi du tabac

Parmi les indicateurs qui demeurent préoccupants, le tabagisme figure en tête de liste, selon le Dr Leduc.

Une mère sur dix continue à fumer la cigarette pendant sa grossesse, selon les avis de naissance complétés en 2017-2018 par les infirmières des centres accoucheurs.

Ça nous paraît beaucoup, on pensait qu'on aurait réussi à diminuer davantage , reconnaît le docteur, qui affirme vouloir intensifier les efforts de sensibilisation à ce sujet.

Il rappelle notamment que le tabagisme peut augmenter le risque d'un accouchement prématuré et d'un retard de croissance chez l'enfant.

En 2016, 7,1 % des naissances au Bas-Saint-Laurent étaient prématurées (moins de 37 semaines de gestation), et 5,9 % des bébés sont nés avec un faible poids (moins de 2500 grammes), selon les données du ministère de la Santé.

Le portrait des tout-petits du Bas-Saint-Laurent a été présenté dans le cadre de la Grande semaine des tout-petits, qui se tient du 19 au 23 novembre à travers la province.