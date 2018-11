Un texte de Jonathan Lavoie

La mobilisation est née en réaction à la volonté de l'école de se consacrer uniquement aux programmes de sports-arts-études. Des consultations publiques ont eu lieu à la fin octobre et le dossier est toujours à l'étude à la Commission scolaire de la Capitale.

« On sent beaucoup d'ouverture de la part des commissaires. Il sont à même de voir que le dossier est beaucoup plus important que ce qu'ils pensaient à l'origine », commente Audrey Sansterre-Crête, co-porte-parole du Comité j'aime Cardi.

Selon elle, les commissaires ne seront pas prêts à rendre de décision à l'assemblée publique prévue mardi soir. Le dépôt de la pétition sera un argument de plus pour les opposants.

« Ce qu'on a réussi avec la mobilisation, c'est de faire voir qu'il y a des besoins en Basse-Ville qui sont particuliers et qu'il faut prendre le temps de leur répondre correctement. »

On va s'assurer de talonner les commissaires pour que non seulement ils prennent la bonne décision, mais qu'ensuite, toutes les énergies soient mises pour mieux desservir les enfants. Audrey Sansterre-Crête, co-porte-parole du Comité j'aime Cardi

Audrey Sansterre-Crête estime aussi que le débat a permis de lancer une discussion qui dépasse maintenant largement l'école Cardinal-Roy.

Elle y voit une remise en question du « système à trois voies où on a du régulier dans lequel il n'y a peut-être pas assez d'énergie qui est mise pour le rendre attractif, versus les programmes particuliers et le privé ».