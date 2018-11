Dans une entrevue accordée au magazine MIT Technology Review, M. Bengio s’est fermement opposé à l’utilisation de l’IA par les militaires, et plus précisément à la création de robots capables de prendre la décision de tuer.

« Je pense qu’il faut rendre la possession de robots tueurs immorale, a-t-il affirmé au magazine américain. Il faut changer la culture, et cela inclut changer des lois et des traités. »

Yoshua Bengio admet toutefois qu’il ne croit pas qu’il sera possible de complètement empêcher le développement d’armes autonomes, en partie parce que certains pays pourraient être tentés de contourner d’éventuelles lois internationales.

« Je réponds que premièrement, nous voulons qu’ils se sentent coupables de le faire, et que deuxièmement, rien ne nous empêche de mettre au point de la technologie défensive, explique M. Bengio. Il y a une grosse différence entre les armes défensives qui peuvent détruire des drones et des armes offensives qui ciblent des humains. Les deux peuvent utiliser l’IA. »

Je ne fais pas entièrement confiance aux organisations militaires, parce qu’elles ont tendance à préférer le devoir à la moralité. J'aimerais que ce soit différent. Yoshua Bengio, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en algorithmes d'apprentissage statistique et pionnier de l’apprentissage profond

Des centaines de chercheurs, dont de nombreux Canadiens incluant Yoshua Bengio, ont d’ailleurs signé un manifeste en juillet dernier dans lequel ils s’engagent à ne pas participer à la création d'armes létales autonomes.

Quelques mois plus tôt, des milliers d’employés de Google avaient dénoncé publiquement un contrat entre leur employeur et les militaires américains pour la conception de systèmes d’intelligence artificielle capables d’analyser des vidéos captées par des drones.

Déséquilibre entre les pays

Cet éminent expert voit d’ailleurs d’un mauvais oeil la compétition entre les pays pour la conception d’algorithmes de plus en plus puissants. Selon lui, il serait préférable que les États et les chercheurs collaborent davantage au lieu de compétitionner.

« Nous devrions faciliter la venue des personnes provenant des pays en développement, croit Yoshua Bengio. En Europe, aux États-Unis ou au Canada, c’est très difficile pour un chercheur africain d’obtenir un visa. C’est complètement injuste. C’est déjà difficile pour eux de faire de la recherche avec peu de ressources, mais si en plus ils ne peuvent pas avoir accès à la communauté [des chercheurs], je pense que c’est vraiment injuste. »

M. Bengio souligne que le congrès ICLR, qui réunit chaque année des chercheurs du monde entier, se tiendra d’ailleurs en Afrique en 2020 précisément pour contribuer à rétablir cet équilibre.