Un texte de Marlène Joseph-Blais

Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles a dû ramasser des ordures dans les semaines qui ont suivi le nettoyage complet du site où s'étaient accumulées 341 tonnes de matières résiduelles au fil des ans.

Le nettoyage du dépotoir illégal du lac Paradis a coûté plus de 300 000 $ aux contribuables québécois.

C'est lors de l'inspection du ministère pour confirmer la fin des travaux de nettoyage qu'on a constaté la présence de nouveaux déchets. À ce moment-là, on a mandaté notre prestataire de services pour procéder au nettoyage supplémentaire requis. Sylvain Carrier, porte-parole, ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

De nombreux déchets avaient été abandonnés sur le site. Photo : Guillaume Otis

Le site du lac Paradis se trouve dans le Territoire non organisé de la Rivière-aux-Outardes, où il n'existe pas de service de collecte des matières résiduelles.

Ceux qui résident dans ce secteur doivent apporter leurs déchets aux endroits prévus à cet effet lorsqu'ils se rendent en zone urbaine.

Prévention et répression

Des affiches qui rappellent l'interdiction de déposer des déchets sur les terres du domaine de l'État ont été installées sur le site du dépotoir illégal, comme l'indique le directeur de la gestion foncière de la MRC de Manicouagan, Philippe Poitras.

Si on prend quelqu'un sur le fait ou s'il y a des preuves qui nous amènent à croire que quelqu'un a laissé des déchets, on a une réglementation qui permet de donner des amendes de 300 $ à 600 $ , précise-t-il.

[Dans le dépotoir, on a retrouvé] des déchets domestiques, des sacs de poubelle, des laveuses, des divans, des toitures, des matériaux de construction, il y en avait beaucoup. Philippe Poitras, directeur de la gestion foncière, MRC de Manicouagan

Philippe Poitras rappelle que le dépotoir illégal du lac Paradis est situé dans un secteur isolé et qu'il est impossible de le surveiller en tout temps. Faut comprendre que ça prend des preuves et il faut voir les gens. On a juste une ou deux équipes sur le terrain.

De nombreux objets ont été retrouvés sur le site. Photo : Guillaume Otis

Le porte-parole du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles demande la collaboration des résidents du secteur pour garder l'endroit propre. Le ministère invite la population à dénoncer toute situation liée à un usage inadéquat du territoire public, dont évidemment l'établissement illégal d'un dépotoir , affirme Sylvain Carrier.

Depuis le second nettoyage, il n'y aurait pas eu de nouveaux déchets sur place, si l'on se fie aux inspections effectuées au cours des deux dernières semaines.