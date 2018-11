Le gouvernement a modifié la Loi sur les municipalités après des rapports de l'ombudsman provincial concernant les finances des municipalités de Richmond et du district de Guysborough. Il soulignait des pratiques douteuses et une culture du « tout m'est dû », d'opportunisme et de laxisme, dans les deux administrations municipales.

Les règles prévoyant la publication des dépenses des membres du conseil municipal incluent les dépenses de voyage, de repas et de développement professionnel. Elles sont en vigueur depuis quelques semaines, mais les municipalités ont jusqu'en juin 2019 avant de publier quoi que ce soit.

La plupart des 50 municipalités de la province publient déjà les dépenses de leurs élus, mais 15 d'entre elles ne le font pas encore. Des municipalités, dont Truro, Argyle et Victoria, ont publié ces informations dans le passé, mais ne les ont pas mises à jour depuis des mois.

Le maire de Truro, Bill Mills, dit que son administration fait face actuellement à un problème de personnel. À Pictou, le maire Jim Ryan, parle d'enjeux administratifs, mais ajoute que ce n'est qu'une question de temps. C'est de l'information publique et elle sera publiée , dit-il.

Plusieurs autres communautés indiquent qu'elles publieront les dépenses de leurs élus dans un avenir rapproché. D'autres précisent qu'elles travaillent à la mise à jour de leur site web ou qu'elles font face à des changements de personnel. Elles ne savent pas quand l'information sera publiée.

La mairesse de Yarmouth, Pam Mood, est surprise d'apprendre que des communautés n'ont toujours pas publié ces données. Pour nous, c'est vraiment important que tout ce qu'on fait soit transparent, en incluant les dépenses , dit-elle. C'est peut-être un manque de volonté politique. Sa ville publie ces informations depuis 2016.

Rapport de l'ombudsman

Le gouvernement provincial a revu sa Loi sur les municipalités après un rapport de l'ombudsman de la Nouvelle-Écosse, en 2016, sur les dépenses des conseillers et des administrateurs dans la municipalité de Richmond. Le document faisait état de dépenses de dizaines de milliers de dollars en voyages, en repas et en alcool.

L'ombudsman de la Nouvelle-Écosse a enquêté sur les dépenses des élus et des administrateurs de la municipalité de Richmond. Photo : Radio-Canada/CBC/Angela MacIvor

En avril 2017, un rapport de l'ombudsman sur les dépenses dans la municipalité du district de Guysborough concluait que des élus et des administrateurs, dont l'ancien préfet et actuel ministre provincial Lloyd Hines, avaient adopté des pratiques laxistes et opportunistes relativement à leur allocation de dépenses. Des reçus, obtenus par CBC, montraient des factures de milliers de dollars en alcool.

La province interdit maintenant de réclamer des remboursements pour l'alcool, sauf dans de rares situations.

Les comtés et municipalités de districts n'ayant pas publié les dépenses des élus :

Antigonish (devrait publier les informations en janvier 2019)

Clare

Cumberland (devrait publier les informations en décembre 2018)

Inverness

Pictou (devrait publier les informations en décembre 2018)

Les villes n'ayant pas publié les dépenses de leurs élus :

Antigonish

Berwick (devrait publier les informations en janvier 2019)

Clarke's Harbour

Mulgrave

Oxford (devrait publier les informations en janvier 2019)

Pictou (devrait publier les informations à la fin mars 2019)

Shelburne (devrait publier les informations d'ici la fin novembre)

Trenton

Westville

Wolfville (devrait publier les informations d'ici la fin décembre)

La loi provinciale touche aussi les plus petites municipalités, même celles dont les élus n'ont pas d'allocation de dépenses.