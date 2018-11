Ces entraves sont nécessaires pour procéder aux manoeuvres de décoffrage de la structure.

Entre autres, l'autoroute 10, en direction de Montréal et entre les sorties 121 et 118, sera fermée à compter de lundi à 21 h, et ce jusqu'à mardi 6 h. Un détour sera mis en place. Les sorties 121 et 118 en direction Ouest seront fermées à la circulation pendant la même plage horaire. Le scénario se répétera ce mercredi à compter de 21 h.

Quant à l'autoroute 10, en direction de Sherbrooke, elle sera fermée ce mardi à compter de 19 h, et ce, jusqu'au lendemain à 6 h dans le même secteur. Il en sera de même jeudi. Un détour sera également mis en place.

Finalement, vendredi, une voie dans les deux directions sera fermée sur l'autoroute 10 entre 7 h et 16 h.

À terme, la reconstruction du pont coûtera 4,1 millions de dollars.