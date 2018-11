La société semi-privée n’a pas encore affiché le montant de ces rabais, mais elle a précisé qu’ils seront appliqués pour les voyages entre Tsawwassen et Swartz Bay, Tsawwassen et Duke Point de même qu’entre Horseshoe Bay et Departure Bay.

Le changement fait partie d’un réaménagement complet du système de réservation qui vise à empêcher les voyageurs d’effectuer plusieurs réservations, mais d’en utiliser finalement qu’une seule.

Selon BC Ferries, cette pratique a des effets sur environ 15 % des traversées sur ces trajets. Les réservations dans une direction coûtent 10 $ si elles sont effectuées au moins sept jours à l’avance, 17 $ si elles sont faites moins de sept jours avant la traversée et 21 $ le même jour. BC Ferries pense que trop de voyageurs sont prêts à perdre 10 $ en réservation même s’ils ne l’utilisent pas.

BC Ferries pense également que l’initiative encouragera plus de voyageurs à prendre, s’ils le peuvent, le traversier lors de périodes moins achalandées.

Lors de son dernier rapport trimestriel, BC Ferries indiquait avoir enregistré un nombre record de véhicules et de passagers à bord de ses traversiers en deux décennies. La société semi-privée soutient avoir fourni 700 traversées de plus durant la même période en 2017.