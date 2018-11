Cinq auteurs sont en lice pour le prix et la bourse de 100 000 $ qui seront remis lors d'une soirée de gala au Ritz-Carlton de Toronto.

L'auteur québécois Eric Dupont a été sélectionné pour Songs for a Cold Heart, traduction de La fiancée américaine, avec le traducteur du livre, Peter McCambridge. Kim Thúy était aussi parmi les premiers sélectionnés, mais n'a pas été retenue comme finaliste.

Esi Edugyan, de Victoria, nommée pour Washington Black, espère remporter le premier prix après avoir été finaliste du prestigieux prix Man Booker Prize et du prix Writers Trust Fiction cette saison.

L'écrivaine affrontera Patrick deWitt, auteur de French Exit, qu'elle avait battu pour remporter le prix Giller en 2011. Sheila Heti pour Motherhood et Thea Lim pour An Ocean of Minutes font également partie du groupe de finalistes.

L'humoriste Rick Mercer animera la soirée, qui sera diffusée sur les ondes de CBC.

Un jury composé de cinq membres a sélectionné les finalistes parmi 104 titres proposés par des éditeurs de tout le pays.

Le prix Giller remet chaque année 100 000 $ à l'auteur du meilleur roman ou recueil de nouvelles canadien publié en anglais et 10 000 $ à chacun des finalistes.