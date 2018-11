Âgé de 20 ans, le chef participera à la Expogast-Villeroy & Boch Culinary World Cup, une compétition qui a lieu tous les quatre ans. Le rassemblement aura lieu dans la ville de Luxembourg, du 24 au 28 novembre.

Pendant cette coupe du monde de la gastronomie, chaque équipe devra préparer un repas de trois services pour 70 personnes, en six heures, en plus d’un buffet pour 12 personnes, en quatre heures et demie, lors d’une autre journée.

Ce que j’aime le plus [d’une compétition], c’est d’être dans la cuisine, voir ce qu’on peut faire de meilleur, et quand on a fini de cuisiner, tout le monde a un sourire , explique celui qui réside maintenant à Charlottetown. C’est une fierté dans la cuisine, c’est un grand privilège pour nous tous.

Il croit que son équipe a de bonnes chances de gagner la compétition, car elle travaille sans relâche depuis le début de l’année. On est dans la cuisine tous les jours à pratiquer, à développer de nouvelles recettes et on s’assure que tout va bien, sinon on doit savoir régler les problèmes.

Dans une cuisine depuis toujours

Shane Robicheau a littéralement grandi dans une cuisine, ses parents étant propriétaires du restaurant La cuisine Robicheau, à Saulnierville, ce qui lui a permis au gré du temps de développer sa passion. Par la suite, il a travaillé au restaurant avec eux.

Le plat qu’il aime le plus préparer? Faire ses propres pâtes fraîches, avec une de ses sauces préférées, la sauce bolognaise. Le tout, accompagné d'un vin rouge.

Si Shane Robicheau apprécie de pouvoir voyager grâce à sa passion, il veut aussi retourner travailler à la Baie Sainte-Marie pour aider au restaurant familial. Il se voit déjà prendre le relais quand ses parents voudront accrocher leur tablier.