La ministre des Affaires municipales et du Logement soutient que le gouvernement observe une baisse des prix pour les maisons de luxe. « Nous nous sommes attaqués à la spéculation et aux maisons vides, alors ce que nous devons faire en partie est de surveiller l’impact que ça a et de voir ce qui arrivera par la suite », a déclaré la ministre dimanche.

Beaucoup reste à faire, selon un expert

Toutefois, le directeur du programme City program à l’Université Simon Fraser, Andy Yan, indique que même si des maisons très chères affichent des prix moins élevés, les maisons plus bas de gamme ne sont pas encore touchées. « Seize mois, c'est un peu tôt pour savoir si les politiques sont un succès ou un échec », précise-t-il. L’urbaniste admet qu’un ralentissement se produit, mais soutient que l’accès à la propriété reste inatteignable pour de nombreuses familles à revenus moyens et faibles.

Victoria a promis d’investir 7 milliards de dollars sur 10 ans dans le logement abordable et a développé un plan en 30 points pour augmenter l’abordabilité. Cependant, Andy Yan affirme que certaines annonces faites par le gouvernement ne se sont pas encore concrétisées. « Il n’y a pas eu de pelletée de terre encore », lance-t-il.

Un travail de longue haleine

De son côté, le premier ministre John Horgan dit que la crise du logement n’est pas survenue d’un coup et qu’elle ne se réglera pas d’un coup non plus. Lors d’une conférence sur le logement dimanche, il a indiqué que le gouvernement fait du mieux qu'il peut pour que les travailleurs tels que les infirmières, les enseignants et les travailleurs de la construction puissent avoir une maison afin de construire l’économie. Selon lui, la Colombie-Britannique ne devrait pas rebuter les travailleurs à cause du prix des maisons.