C’est déjà très beau à ces endroits et ça deviendra de plus en plus idyllique à mesure que les arbres grandissent , affirme Matt Angus, spécialiste de la restauration de la forêt au parc national de l’île.

Les randonneurs peuvent déjà constater la différence lorsqu'ils se promènent dans les sentiers du parc, selon Matt Angus Photo : CBC/Shane Ross

Selon lui, 80 % des arbres plantés ont survécu jusqu’ici, en dépit du fait que la proximité de la côte les soumet à des vents parfois violents.

Le reboisement n’est pas terminé, dit-il : d’autres arbres devraient être plantés dans les secteurs de Cavendish et de Greenwich si le gouvernement fédéral accorde au parc le financement nécessaire. Jusqu’ici, les équipes de reforestation se sont activées à Cavendish, sur l’île Robinsons, à Brackley et à Dalvay.

Nous avons travaillé sur environ 80 peuplements forestiers distincts sur les quelque 400 [que compte le parc]. Donc certains sont en bon état , d’autres non, précise-t-il.

Des arbres en fin de vie

Les arbres qui sont les plus mal en point sont les épinettes blanches, selon lui. La plupart atteignent la fin de leur durée de vie. Certains sont déjà morts; on les laissera, dans la majorité des cas, se décomposer naturellement pour qu’ils engraissent naturellement le sol forestier.

Les jeunes plants sont protégés par un grillage pour leur donner de meilleures chances de survie. Photo : CBC/Shane Ross

La plupart des arbres plantés sont des érables à sucre et des bouleaux jaunes. Quelques épinettes rouges et des pins blancs font aussi partie du lot. Ce mélange de feuillus et de conifères donne une très belle lumière dans les sentiers de randonnée, affirme M. Angus, enthousiasmé.

Les randonneurs et les adeptes du vélo de montagne voient déjà la différence dans les sentiers de l’île Robinsons, selon lui.

Certains [de ces arbres] font déjà plus de 10 pieds alors quand on marche dans une des forêts [reboisées], l’expérience est différente de celle qu’on avait il y a 5 ans.

Avec les informations de Shane Ross, CBC