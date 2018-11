Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) et l’Association francophone des municipalités de la province (AFMNB) unissent leurs efforts autour d’un projet intitulé politique d’égalité en gouvernance municipale .

Selon la directrice générale du RFNB, Nelly Dennene, le taux de représentation des femmes en politique municipale avoisine 30 %. C’est un seuil minimal , déclare-t-elle.

On a besoin d’augmenter ce seuil. Une façon de le faire c’est d’augmenter le nombre de candidates , estime Nelly Dennene.

Nelly Dennene, directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada/Guillaume Aubut

Selon le directeur général de la Ville d’Edmundston, Marc Michaud, il s’agit d’attirer l’attention des électeurs sur le fait que les municipalités ne s’occupent pas que de l’eau et des égouts .

On veut avoir une diversité d’opinions et de vécus, car les municipalités s’occupent d’abord de la qualité de vie des gens , opine-t-il.

Conciliation travail-famille

Selon les intervenants, la conciliation travail-famille reste le point principal à améliorer pour que plus de femmes se présentent en politique municipale.

On voit que la conciliation travail-famille reste pour les femmes qui sont mères le principal obstacle. Nelly Dennene, directrice générale du RFNB

Selon Marc Michaud, il faudrait par exemple prévoir des jours et des horaires de réunion différents et permettre plus de flexibilité.

Le projet pilote lancé par les deux organismes a été mis en place dans les municipalités d’Edmundston et de Cap-Pelé.

Des élections municipales partielles auront lieu au Nouveau-Brunswick le 10 décembre.