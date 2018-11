À la tombée du jour, plus de 12 000 ampoules scintillent au rythme de la musique.

Quand on regarde un écran, c'est rempli de points qu'on appelle des pixels… Chaque point peut faire trois couleurs et [en variant l'intensité pour permettre de] créer toutes les couleurs du spectre. Xavier Lavoie

Xavier Lavoie montre comment il peut programmer sur son ordinateur les variations de chaque pixel. Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Les curieux sont de plus en plus nombreux à attendre le soir, devant la maison située de la rue Holliday, pour admirer son travail.

Ça met de la lumière, ça met de la vie dans une petite ville comme Sept-Îles, où il ne se passe pas grand-chose… Au Québec, je suis dans les rares qui font des "shows" comme ça , indique Xavier Lavoie.

Chaque pixel peut prendre différentes couleurs. Photo : Radio-Canada/Alix-Anne Turcotti

Même les adultes, souvent, ils "tripent ". Mais les enfants, c'est de les voir, ils regardent ça et ils sont animés par la joie de regarder ça et c'est Noël qui approche , poursuit Xavier Lavoie.

Le système mis en place par Xavier Lavoie permet de nombreuses variations. Photo : Radio-Canada/Alix-Anne Turcotti

Le père du créateur de ce spectacle son et lumière, Éric Lavoie, s'est lui aussi laissé entraîner par l'esprit de Noël même s'il sait que sa facture d'électricité sera plus grande que d'habitude. C'est un beau projet qui vaut la peine d'être vécu et c'est le temps des fêtes qui s'en vient.

Le spectacle qui prend vie à la tombée du jour a nécessité plus de 550 heures de travail au jeune homme.

D'après le reportage d'Alix-Anne Turcotti