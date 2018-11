Un texte de Catherine Paradis

Après avoir conclu une entente de principe avec Rio Tinto en septembre, la minière confirme, dans un communiqué de presse envoyé tôt lundi matin, qu'elle s'est entendue avec les compagnies ferroviaires pour le transport du minerai.

Cette entente avec les compagnies ferroviaires nous permet de choisir le rail, un mode de transport durable, ayant moins d’impacts environnementaux et sociaux. Nous croyons que cette décision contribuera à bonifier davantage notre projet pour le bénéfice des communautés, de nos employés, de nos clients ainsi que toutes les parties prenantes, tout en créant de la valeur pour nos actionnaires et en contribuant à assurer la sécurité routière , a fait savoir le président du conseil et chef de la direction de Métaux BlackRock, Sean Cleary.

L’entreprise doit encore déterminer comment elle amènera le minerai de la mine jusqu’à la voie ferrée de Chibougamau, située à 26 kilomètres plus loin.

Au Saguenay, Métaux BlackRock pourra utiliser la desserte ferroviaire vers le port de Grande Anse, mais s’attend à ce que Port Saguenay prolonge encore la voie ferrée tout en améliorant la fluidité du trafic ferroviaire dans la région.

Le concentré transformé au Saguenay permettra à Métaux BlackRock d’envoyer des produits de vanadium, de titane et de fonte brute destinés aux marchés américains et européens.