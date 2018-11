M. Legault a affirmé, la semaine dernière, qu’il abordera la question des compressions annoncées lors de sa rencontre.

Ce sont des sujets dont je vais discuter avec M. Ford. Parce qu’évidemment je souhaite qu’on protège le français en Ontario autant que possible. François Legault, premier ministre du Québec.

Depuis l’annonce des compressions faites par le gouvernement Ford, le premier ministre Legault fait face à des pressions de la part des autres formations politiques à l’Assemblée nationale à Québec pour qu’il aborde le sujet lundi.

Le chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, et le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Pierre Arcand ont exhorté le premier ministre Legault à aborder ce dossier lors de sa rencontre prévue en matinée.

La ministre québécoise responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Sonia LeBel, a, pour sa part, indiqué sur Twitter avoir discuté avec la ministre déléguée aux Affaires francophones de l'Ontario, Caroline Mulroney.

J'ai eu l'opportunité de discuter avec mon homologue ontarienne @C_Mulroney de mes inquiétudes à propos de la fin du projet d'université francophone à Toronto et du transfert de la responsabilité du Commissariat aux services en français au Bureau de l'ombudsman 1/3 #polcan #onfr — Sonia LeBel (@slebel19) 16 novembre 2018

Ottawa solidaire des francophones

La ministre fédérale des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly, a fait parvenir, dimanche, une lettre à Caroline Mulroney, ministre responsable des Affaires francophones de l'Ontario, pour dénoncer des « décisions qui auront des conséquences les plus dévastatrices pour plus de 600 000 Franco-Ontariens et plus de 7,9 millions de francophones à travers le pays » et réclamer une rencontre dans les plus brefs délais.

En entrevue tôt lundi à Gravel le matin, la ministre a plus d’une fois fait valoir le rôle clé que pourrait prendre le programme de contestation judiciaire du fédéral pour aider les francophones dans leur lutte contre les décisions du gouvernement Ford.

Ce programme, aboli par Stephen Harper en 2006, a été rétabli en 2017 par le gouvernement Trudeau. Patrimoine canadien tarde cependant à le relancer. Selon Geneviève Boudreau, qui en est la directrice, tout est pourtant prêt, ou presque. « Ce qui nous manque ce sont les membres des comités d’experts qui doivent être nommés par Patrimoine canadien », affirmait-elle vendredi.

Depuis jeudi, de nombreuses voix se sont exprimées afin de dénoncer la décision du gouvernement Ford.

Au niveau fédéral, le chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, affirme s'être entretenu avec M. Ford au sujet des compressions en francophonie. Il ne lui a toutefois pas demandé de revenir sur sa décision.

Lors d'une conférence de presse, dimanche, M. Scheer a déclaré aux journalistes qu'il avait fait part de ses inquiétudes , mais que la décision incombait au premier ministre de l'Ontario.

Pour part, le premier ministre Justin Trudeau a s’est dit « profondément déçu par la décision du gouvernement de l'Ontario de réduire les services et la protection de la minorité francophone en Ontario », en ajoutant que sa réaction ne devrait pas être surprenante, car la protection de la langue est « extrêmement importante » pour son gouvernement et lui.