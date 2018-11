C’était « une journée à peu près comme les autres », a-t-il expliqué à Guy A. Lepage. « Quand tu as trois enfants le matin, c’est effervescent. »

Cette journée de routine a tourné au drame lorsqu’il est allé recueillir le petit Jacob, six mois, à la garderie où, pensait-il, il l’avait déposé plus tôt. Mais, il l’avait plutôt oublié dans sa voiture, un jour de grande chaleur. Il n’y avait plus rien à faire quand, terrifié, il s’est rendu compte de son erreur.

Cinq mois plus tôt, le rappeur et auteur Biz avait publié un roman qui raconte une histoire semblable : un oubli fatal, celui d’un père qui a laissé son enfant dans une voiture par mégarde. L’histoire se termine mal, comme le laisse présager le titre du livre, Naufrage. Sa conjointe le laisse et il se retrouve seul dans l’épreuve.

Heureusement, le père du petit Jacob, Louis-Philippe, était bien entouré de sa famille immédiate - sa conjointe et ses deux garçons - et de son entourage.

Dans sa série documentaire, Émilie Perreault présente l’histoire de gens dont la vie a été transformée par l’œuvre d’un artiste. C’est pourquoi elle a contacté Louis-Philippe pour lui suggérer la lecture du roman de Biz.

« La réponse a été oui, dit-elle. Une fois qu’il l’a lu, il m’a dit : “ça m’a fait du bien parce que je me suis rendu compte que ce qu’il y a dans le livre, c’est pire que mon histoire”. »

On ne le dira jamais assez, ce qui est arrivé, c’est un accident, mais ce livre-là parle d’un problème de société. Ça raconte que l’on vit tellement des vies de fous [...] que parfois notre cerveau est tellement sollicité qu’il n’en prend plus. Émilie Perreault

Il n'a pas « fait son deuil »

Louis-Philippe a accepté de participer au projet de la journaliste, car il croit qu’il est important de parler du deuil. Il en a d’ailleurs contre l’expression « faire son deuil ».

« Ce sont des mots qu’on dit pour essayer d’apaiser quelqu’un, mais jamais je ne vais accepter la mort de mon fils, explique-t-il. [...] Faire son deuil, c’est comme si c’était derrière moi, mais ça ne le sera jamais. »

« On ne sait pas trop quoi faire avec un endeuillé, la plupart des gens vont être mal à l’aise. [...] Quand je parle de Jacob, je ne veux pas avoir tout le temps une personne autour de moi qui est stressée. On peut parler de son enfant qui est disparu. »

Louis-Philippe a eu un autre enfant avec sa conjointe depuis le drame, la petite Alice, qu’ils surnomment leur « bébé arc-en-ciel ».

« J’ai 4 enfants, [Jacob] en a fait partie et je vais toujours en parler. »