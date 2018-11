Le Centre de prévention du suicide de Québec tenait dimanche sa toute première activité dans le cadre de la Journée internationale des personnes endeuillées par suicide.

En formule midi-conférence, des proches de personnes s'étant suicidées ont pu échanger et prendre contact entre eux, ou tout simplement avec l'organisme pour obtenir de l'accompagnement.

« C’est un deuil exceptionnel que le deuil par suicide. Les gens qui sont endeuillés ont besoin d’entendre des messages d’espoir », insiste Lynda Poirier, directrice générale du Centre de prévention du suicide de Québec.

Le fait de pouvoir partager et de pouvoir se soutenir, ça permet d'apaiser et de donner l'espoir qu'on peut effectivement apprendre à continuer sa vie malgré cette mort qui est tragique. Lynda Poirier, directrice générale, Centre de prévention du suicide de Québec

Le Centre de la Capitale-Nationale tenait à souligner cette journée mondiale, ne serait-ce que pour ouvrir une porte à ces familles éprouvées.

« On peut apprendre à vivre avec. C'est un processus. Et c’est important d'entendre parler de ce processus-là », ajoute Mme Poirier.

Besoin d'aide? 1-866-277-3553 (APPELLE)

La vie après le suicide

Les parents d'Olivier Daniel, qui s'est enlevé la vie en 2006, ont partagé leur expérience lors de l'activité tenue dimanche au Domaine Maizerets.

Comme d'autres, ils ont vécu une période de culpabilité et de douleur après le drame.

« Est-ce que j'ai le droit d'être heureux après », se demandait Yves Daniel, le père d'Olivier.

Lui et sa conjointe ont fait le choix de profiter de la vie, mais non sans peine. « Olivier sera toujours là », se disent-ils.

Leur vision des choses a cependant profondément changée. « Je pense que je suis beaucoup moins jugeant que je l'ai déjà été plus jeune, car je sais ce que c'est maintenant des périodes difficiles. Il n'y a pas de solution facile », ajoute M. Daniel.

La mère d'Olivier a pour sa part ressenti un besoin de ralentir le rythme. « La vie c'est précieux et on va prendre le temps. On prend le temps d'être ensemble et on prend le temps de dire aux autres qu'on les aime », exprime-t-elle.

Le Centre de prévention du suicide offre un service téléphonique 24 heures sur 24, de l'aide pour les proches inquiets pour l'un des leurs ainsi que pour les personnes endeuillées.

Avec les informations de Marie Maude Pontbriand