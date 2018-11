Même si le dossier est encore ouvert à la Sûreté du Québec, ce sont deux organismes à but non lucratif (OBNL) qui ont organisé l'exercice. Sept plongeurs de l’organisme Sauvetage médical Québec se sont affairés dans la rivière en matinée pour chercher des indices.

Une clé anglaise, des pièces de métal et des fosses au fond de la rivière ont été trouvées.

On va peut-être aller chercher de l’information qui pourrait être pertinente pour les corps policiers, a expliqué le président de l’OBNL Meurtres et disparitions irrésolus du Québec, Stéphane Luce. On voulait voir les fonds, pour voir si quelque chose pouvait rester accroché, s’il y a des fosses.

Mélina Martin a été vue pour la dernière fois le 23 janvier 2005 Photo : Réseau Enfants-Retour/Enfant-retour Québec

Selon la famille de Mélina Martin, la rivière Yamaska n’a jamais été fouillée par les corps policiers. Les policiers ont toujours pris [la disparition] pour une fugue, ils n’ont jamais fait de fouille , a indiqué la mère de Mélina Martin, Françoise Algier.

La famille est tout de même soulagée de voir que le dossier de la jeune fille continue d’éveiller de l’intérêt. Le fait qu’on [ait] de l’aide, c’est rassurant, ça nous donne un regain d’espoir , a confié la sœur de Mélina Martin, Roxanne Demers.

On veut avoir une réponse, mais on ne veut pas qu’ils sortent quelque chose de là. Il faut que ça aboutisse à [une piste]. Françoise Algier, mère de Mélina Martin

Les plongeurs seront de retour au printemps pour fouiller davantage ce secteur de la rivière Yamaska.

Meurtres et disparitions irrésolus du Québec a aussi l’intention de lancer d’autres exercices d’investigation criminelle à travers le Québec, où ont eu lieu d’autres disparitions.